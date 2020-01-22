【武漢肺炎】台灣出現首宗確診病例　柯文哲籲勿前往武漢

武漢肺炎疫情延燒，台灣官方在1月21日（周二）下午6時證實台灣出現首例武漢肺炎個案，患者為在武漢工作返台的55歲女性台商。 醫生出身的台北市長柯文哲，其在結束歐洲參訪行程於1月22日（周三）上午搭機返台後，就隨即被媒體問及對台灣出現武漢肺炎病例的看法。柯文哲認為台灣有SARS的經驗，在防疫上至少心理壓力沒那麼大，同時又呼籲這段時間不要去武漢。

台灣出現首例武漢肺炎確診個案，據台灣疫情指揮中心掌握該個案密切接觸者共46名，其中包含12名機組員、34名同機乘客。台灣衛福部長陳時中表示，個案是直接從飛機上就被後送、隔離，沒有接觸一般民眾，請民眾不要恐慌。（中央社）

柯文哲表示，武漢肺炎這種冠狀病毒的樣子與之前的SARS病毒很接近，也許疾病的嚴重度不同，但傳染或是應對的方式、治病的基準應該是很接近。台灣因為有經歷過SARS的經驗，在應付上，心理壓力應該沒有這麼大。

柯文哲強調，目前台灣與中國大陸的交通往來很頻繁，想要100%防堵武漢肺炎很困難，因為病毒有潛伏期。目前的重點在於民眾是否發燒，而且假如發燒前14天內曾經去過武漢，就應主動告知醫師相關的旅行史、職業史，及群聚史（TOCC）供醫師診斷，如果有這樣的情況，就要進入特別門診處理。柯文哲認為，目前最重要的是，這段時間沒事不要去武漢。

（綜合報道）