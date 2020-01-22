【武漢肺炎】停來往湖北旅團　蔡英文喊話大陸：WHO不應排除台灣

武漢肺炎疫情擴散，台灣交通部觀光局今天（22日）發函，即日起停止旅行業出團到湖北旅遊，也停接湖北來台的旅行團。交通部長林佳龍並指示，此前已安排的武漢來台旅行團，目前也正協調取消中。 另一方面，台灣總統蔡英文也藉機向大陸喊話，強調世界衛生組織（WHO）不應將台灣排除在外。

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心昨天證實，有一名台灣女性自中國大陸返台後檢驗出2019新型冠狀病毒，同時提升武漢旅遊疫情建議至第三級警告，提醒民眾非必要避免前往當地。

為了防堵疫情，台灣觀光局發出通函宣布，即日起停止旅行業出團湖北旅遊，也停止接團。根據觀光局統計，台灣昨天起到29日赴武漢旅遊共有7團83人。

林佳龍早上在交通部內主持應變小組會議，強調防疫最怕輕敵，關於武漢遊客來台旅行團，已經抵台的應掌握行程及團員身體狀況，尚未抵台的則協調取消，並視疫情發展採取有效因應措施。

林佳龍說，武漢來台旅遊團，今天並無出團，但明天預計將有2團抵台，後續至下周三（29日）止還有8團，共有10團、178人。鑑於武漢市已宣達民眾儘量勿進出武漢的訊息，林佳龍指示，將來台而未抵台的10團協調取消中，並與疾管署討論警示層級和相應作為。

仍需評估是否暫停武漢航線

至於是否暫停武漢航線，林佳龍認為仍需審慎評估，因為事涉台商及在武漢台灣民眾春節返台，且目前仍未確切掌握疫情在大陸其他城市的擴散情形，因此宜優先做好防疫宣導，並請民航局協調航空公司，加強旅客在機上的防護工作，入境前也配合海關相關部門做好檢疫。

蔡英文與副總統陳建仁步入會場，在府內召開「敞廳談話」。（台灣總統府提供）

另外，台灣總統蔡英文今天（22日）在總統府發表迴廊談話指出，要求台灣旅遊業者，確定所有武漢旅遊團暫停出團，並且暫時停止武漢旅遊團來台。

她並表示，作為國際社群一份子，希望北京當局能夠善盡國際責任，讓疫情公開透明，並與台灣充分分享正要的疫情資訊，「這對中國人民本身有利，我們相信，政治考量不該超越人命保障」。她並強調，台灣是世界的一部分，2300萬台灣人民跟世界其他角落一樣，都隨時面對健康風險，也隨時成為疾病防治的前線，她呼籲WHO不應該因為政治因素排除台灣，台灣就在全球防疫的第一線，「WHO要有台灣參與空間」。

（綜合報道）