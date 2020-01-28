【武漢肺炎】再有兩陸客在台確診　台灣升級赴陸旅遊警告至第三級

台灣中央流行疫情指揮中心今日（28日）表示，台灣再新增確診2例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎個案（武漢肺炎），目前台灣已累計7例確診。此次新增的2例個案，均為居住於武漢市的陸籍70多歲女性，因來台旅遊期間發燒就醫，進而經檢驗確診。 此外，台灣中央流行疫情指揮中心也宣布，將中國大陸（不含港澳）的旅遊疫情等級建議，從第二級警示升級成第三級警告，請民眾避免所有非必要的旅遊。

台灣1月28日對外宣布，新增2例武漢肺炎確診案例，2人均為來自武漢的陸客，在台旅遊期間發燒送醫。圖為台灣民眾春節期間返鄉多戴起口罩防疫。（中央社）

根據台灣中央流行疫情指揮中心所掌握的資料顯示，新增2例確診的陸客於1月22日以自由行身分同行抵台觀光，並於1月25日出現發燒症狀就醫，院方隨即通報並收治負壓隔離病房，經檢驗後1月28日確診。台灣中央流行疫情指揮中心表示，目前兩例個案病情穩定，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作。

台灣於1月27日新增130例通報個案，目前已累計通報530名個案，其中包含7名確診、269名排除，其餘隔離檢驗中（98名初驗陰性、其餘待檢驗）。而7名確診個案狀況穩定持續住院隔離，除第6名及第7名確定病例接觸者待追蹤，其餘5名確診個案接觸者共計470人，這當中16人有症狀且已通報（10人二次檢驗皆陰性已排除、6人檢驗中）。

台灣中央流行疫情指揮中心表示，鑒於中國大陸31省市區（不含港澳特別行政區）中，僅剩西藏自治區無確診或疑似病例，中國大陸各省分皆持續出現病例且急遽增加，疫情嚴峻，且WHO（世界衛生組織）已表示該病毒具人傳人能力，感染風險增加，指揮中心於1月28日將旅遊疫情建議第三級警告（Warning）範圍擴大至中國大陸（不含港澳），呼籲民眾避免至當地所有非必要旅遊。