【武漢肺炎】台灣同樣一罩難求　網店現「癲價」口罩一盒9999台幣

武漢肺炎確診病例增加，引起很多民眾關切，趕買口罩，台灣高雄市多數藥局買不到口罩，店家表示最快2月初才會到貨。網路商店的醫用口罩也缺貨，有一個網購平台上竟有一盒50片裝的醫用口罩標價9999元（台幣，下同）！

「只剩一盒兒童醫用口罩，大人的都沒有了。」台灣多家連鎖藥局的店員昨天到今天一聽到「口罩」，都是直接反應「沒有了」、「都賣完了」，一名婦女在苓雅區四維二路一家藥局聽到「最後一盒兒童口罩」，二話不說拿了就去結帳。

「什麼時候會進新的口罩？」買不到口罩的人紛紛問店員最快什麼時候能買到盒裝口罩？店家的答案多是過完年、2月初才會進貨。

網路上的醫用口罩也賣到缺貨，購物網站蒐尋「醫用口罩」，秀出來的商品，不管是平面或3D的，不論單盒裝、4盒一組的或是3片一組等等，幾乎都顯示「已售完」、「待補貨」，口罩難求。

50片單盒裝口罩的價格多在百多元到200多元之間，但昨晚有高雄市民反映，一購物網站出現50片裝醫用口罩標價9999元（約2585港元），平均一片近200元，令人好奇是什麼口罩這麼高價？

點進去看，沒有特別說明，看起來像是一般的醫用口罩，但如果要購買，購物平台告知，賣家已7天沒有上線，目前賣場的商品無法購得，建議先和賣家聊聊取得連繫。記者今天蒐尋該購物網站，但已找不到這個口罩賣項。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】