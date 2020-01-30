【武漢肺炎】柯文哲：未來一周防疫關鍵期　台灣不可掉以輕心

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情持續蔓延。台北市長柯文哲於1月30日表示，基於大陸目前病例已達6000例以上，而台灣也已經出現8例武漢肺炎確診病例，以兩岸密切往來的程度，未來一周將是防疫關鍵期，千萬不可掉以輕心。

台北市長柯文哲曾在春節受訪時表示，當眾人看到他戴上口罩之際，代表疫情將真正威脅到台灣。（台北市政府提供）

雖然政府與民眾齊心應付來勢洶洶的疫情，但由於先前蔡英文政府出台口罩禁止出口命令，引發各界輿論大戰。對此，柯文哲表示，「當然先自保，先自救再救人」，但這議題其實是科學題目，科學問題應科學解決，像是台灣口罩存量多少？產量又多少？不過他後來也發現一個（未求證）的數據指出，台灣口罩多半以進口為主，因此人們應該是要擔心外國不賣給台灣，而非台灣不賣給別人。

針對疫情現狀，柯文哲說，由於大陸已經超過6,000例，以兩岸來往密切程度來說，未來一週是防疫的危急期，若這時間點沒有出現很多病人，後面也比較好應付，但假使這段時間台灣突然出現一堆病例，這下可麻煩了。因此，為了保護自己，柯文哲認為人們應該要戴口罩。

至於美國約翰霍普金斯大學一項針對武漢肺炎的疫情預測顯示，除了中國大陸之外，面對疫情擴散風險最嚴重的是泰國，而台灣則是第二慘。對此，柯文哲認為，以交通往返來說，美國的猜測也不是說不對，但今日非洲豬瘟仍尚未進入台灣，這代表台灣醫療體系、防疫體系在全球都還是排在很前面，這算是好的，不過這話也不要講太大聲，因為大陸一下子突然超過6,000例；因此，還是要看未來一週台灣案例的數據，若台灣案例還是慢慢增加，那這也表示台灣繼非洲豬瘟之後，在防疫上非常成功。

由於第十屆立委將於2月1日上任，面對未來民眾黨在立法院的角色，柯文哲表示，民眾黨還是一位理性務實的政治團體，由於民進黨已握有立法院過半數席次，故民眾黨未來在立法院將扮演「示範」、「學習」的角色，將致力於學習中央政府各種政府運作、執政，為未來可能的執政做準備；再者，民眾黨將會將一些從台大醫院到北市府，很多「好的文化習慣」帶入立法院，為立法院帶來示範的作用。