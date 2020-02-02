【武漢肺炎】台灣航機遭意大利禁飛　台外交部譴責世衛矮化

武漢肺炎疫情越演越烈，意大利於1月31日宣布對中國大陸、港澳「禁飛令」，台灣也受殃及遭中斷直航，滯意台人及相關商旅行程盡數受到意大利禁飛令的影響。 對此，台外交部於2月2日，召開國際記者會，嚴厲譴責意大利政府的決定是「錯誤的」。

台外交部長吳釗燮譴責意大利禁台灣航班入境，痛批世界衛生組織（WHO）矮化台灣。 （屈彥辰／多維新聞）

台外交部長吳釗燮於記者會上表示，世界衛生組織（WHO）宣布源起中國武漢地區的2019年新型冠狀病毒爆發為國際關切的公衛緊急狀態，因為這項重大宣布，各國也隨之調整入出境與飛航政策，台灣方面也了解各國政府為了保護自身公民而採取一些必要措施，這是必然的。他抨擊意大利政府在WHO做了宣布之後，立即接受其衛生部門的建議，以防疫為理由，宣布禁止台灣航機進入其飛航情報區。

吳釗燮批評，WHO的武漢肺炎疫情報告將台灣納入中國的一部份，對台灣以及台灣2,300萬人民造成困擾，不只是台灣的民選政府無法參與世界衛生大會，台灣的專家也被任意地拒絕參與技術性會議，如果WHO的座右銘是「health for all」以及「leave no one behind」，「台灣人民並未獲得這樣的對待」，不僅WHO排除台灣，對台灣的2,300萬人民不公平，對那些本有機會獲得台灣協助的國家的人民也不公平。同時，吳釗燮也表達對發表友台言論國家的感謝，無論是美國、日本、歐盟、加拿大或台灣的友邦。

吳釗燮表示，台外交部將繼續透過外交管道或友好國家進洽世衛改正其錯誤的時候，並公開呼籲WHO，應承認一個簡單的事實：「就是台灣是台灣，台灣不是中華人民共和國的一部分，台灣不受中國政府管轄，台灣與中國的衛生是由兩個獨立而不相互隸屬的衛生機構所管轄，台灣與中國的飛航情報區也是由兩個獨立而不相隸屬的民航機構所管轄。」吳釗燮說，這是簡單的事實，WHO不應該犯錯，世衛應該改正其對台灣的嚴重錯誤。

現場媒體提問，除了友台國家及人士發表友台言論，支持台灣加入世界衛生組織（WHO）外，有沒有提供台灣更實質的幫助？台外交部長吳釗燮答稱，「世界各個重要國家、友好國家、台灣友邦的支持，就是實質的幫助。」吳釗燮說，這些國家能夠在WHO裏面為台灣發聲，不只是支持台灣參加世衛大會，而且是參加技術性會議，台灣方面希望能夠吸引更多重要國家、友好國家的政治領袖支持台灣，也希望台灣的專家可以參加技術性的活動。

另外，吳釗燮批評，WHO的領導幹部對台灣參與的說明，或者是對中國的說明，事實上有引起爭議跟批評，例如干事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）和疫病執行主任萊恩（Mike Ryan）數度讚揚中國政府所採取的步驟使得疾病能夠避免出口、中國方面防疫的透明度等，「很多人、包括台灣民眾都想問，這些人是住在平行時空嗎？是在哈囉？」