【武漢肺炎】首批約200名滯留武漢台人　最快今晚包機直飛台灣

為防止肺炎蔓延，大陸武漢「封城」管制，其中約有400多名台人滯留武漢。 武漢台商協會日前證實，滯留武漢台人將搭乘民航包機直接從武漢返台，而第1批約200人，最快可能於2月3日晚間抵台。

對此，台灣海基會發言人蔡孟君於2月3日上午回應稱，航班時間目前仍在聯繫溝通當中，確認後會再向外界說明。

針對有台灣媒體稱首批武漢台人最快將於2月3日晚間包機返台，蔡孟君僅表示，航班時間目前仍在聯繫溝通中，確認後會對外說明。（楊家鑫／多維新聞）

綜合《聯合報》等媒體報道，目前約有400多名台人滯留武漢。《中新社》於2月2日引述湖北省台辦說法，稱省台辦及時了解希望返台台胞的情況，連日進行各項準備工作，近日將協助安排台胞包機返台。隨後武漢台協也證實，第1批200多人最快今（3）晚搭乘民航包機直飛台灣。

武漢台協會長蕭永瑞表示，滯留武漢台灣人包機返台，最近幾天就會成行；確定會由武漢直飛台灣，不需經過大陸其他城市中轉；包機方式看返台人數需求，可能分批次返台，會盡可能滿足想回台民眾的需求。確診武漢肺炎的一名台人與另兩名疑似病例，都留武漢醫治和觀察，不會隨包機回台。

另一方面，台行政院表示，針對武漢台人返台，已備妥接送、回台後隔離等計劃。武漢台人返台後，一定會有醫療院所等級隔離的專區及醫療方面協助，整體會比居家隔離嚴謹，不可能馬上放行返家進入小區，避免小區群聚感染。

台灣中央流行疫情指揮中心指出，滯留武漢台人回台後將接受檢疫隔離14天，已選定2類場所做為隔離使用，包括軍營和公務員開會閒置的會議、住宿空間，將由專人提供食宿、監測健康狀況，預計北、中、南各一處。

交通部則表示，華航已經待命，待陸委會、海基會與大陸協調定案後，將可立即啟動。不過，指揮中心指揮官陳時中強調，雖然台灣已經準備好，但「台灣是被動的一方，主動權不在我們，（返台方案）仍在溝通中。」

海基會於2月3日回應稱，儘快接返滯留武漢台人是台政府既定目標，航班時間目前仍在聯繫溝通當中，確認後會再向外界說明。並強調，「政府各單位已做好周全準備，各項防疫措施皆已備妥，絕對會確保國人的安全與健康。」

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，武漢台人返台後的準備工作已完成，但返台方案仍在溝通中。（中央社）

值得一提的是，此前台灣陸委會與海基會表示，已就各種管道與對岸協調，盼以專機形式將滯留武漢的民眾接回台灣，1月28日卻被大陸國台辦冷回應稱「與實際情況不符」。

針對此次武漢台人以包機方式返台，報道引述熟悉兩岸事務人士分析稱，由於今年兩岸春節加班機期限至2月8日為止，因此推估大陸很可能以此名義執行台胞返台方案，以避免外界將此視為是台灣「撤僑」。

至於究竟由台灣的華航或陸籍航空執行包機任務，目前未有官方確定消息。