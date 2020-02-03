郝龍斌：大陸不承認中華民國存在　兩岸變得沒有共識

正在角逐國民黨主席補選的前國民黨副主席郝龍斌，日前接受媒體專訪時一度表示，假如大陸方面堅持不承認中華民國，在通郵、通商、通航方面，可以重新考慮有沒有必要繼續下去。郝龍斌拋出兩岸「斷三通」的主張，也引發各界議論。 郝龍斌今天（3日）受訪時進一步強調，兩岸之間的溝通、交流、交往，一定要有善意，三通便是基於兩岸彼此互不否認的善意，當中國大陸不承認中華民國存在的事實，將使兩岸之間變得沒有共識。

郝龍斌表示，希望中國大陸正視中華民國存在的事實，中華民國更是兩岸之間最重要的連結。（中央社）

郝龍斌接受媒體聯訪時表示，他之前談到「斷三通」，大家可能沒有注意到，他強調的是善意，過去為什麼會有三通？就是因為兩岸有互不否認的善意，後來也發展成「九二共識」，「一中各表」。不過郝龍斌反問，這個善意現在還存不存在？

郝龍斌表示，其實現在不只有通郵、通商、通航，甚至還通婚、通學、通就業，不止三通，連六通都不止，這帶來了兩岸之間和平穩定的發展，可是現在中國大陸不承認中華民國存在的事實，使兩岸之間變得沒有共識。

2月3日，首批約200名滯留武漢的台胞乘坐上海航空公司的民航包機返台。圖為台胞抵達武漢天河國際機場準備乘機。專機於晚間9時38分從武漢天河機場起飛，預計晚間11時47分降落桃園機場。（中新社）

郝龍斌表示，現在武漢台商包機回台，算是小小的善意，是一個好的開始，但重點還是在兩岸之間的溝通、交流、交往，一定要有善意。他也強調，國民黨不是執政黨，現在的善意溝通應該由共產黨、民進黨來溝通、凝聚共識，

郝龍斌表示，「以大事小要能容」，這也是他過去在大陸一再講到的，畢竟自己不希望看到兩岸關係不好，當初兩岸關係緊繃，也是他力主城市交流，推動雙城論壇，因為他相信，交流、交往是兩岸間展現「善意」最重要因素。郝龍斌表示，希望在此前提下，中國大陸能正視中華民國存在的事實，更希望大家了解，中華民國是兩岸之間最重要的連結。