【武漢肺炎】温州杭州「封城」？ 當地台商：說法太誇張

武漢「封城」受到輿論關注，而身為肺炎疫情第二大省份的浙江省，其温州、杭州近日實行出行管控措施，也被外界稱為「封城」。對此，兩地台協會長接受多維新聞訪問時表示，「封城」的說法有點誇張，飛機依舊能夠起降，車輛也能進出，只是出入檢查更加嚴格，但並未規定只進不出，更像是全市進行居家隔離。

此外，台商也透露目前在當地的台人數量，温州目前有30多人、杭州則有1,000多人，基本都是為了準備開工而返回當地，類似武漢包機返台的意願並不高。

杭州台協會長周鮑華（中）表示，杭州市加強自我管理，並不是如外界所說的「封城」，比較類似全市居家隔離的感覺。（周鮑華提供）

據悉，温州是浙江省內確診病例最多的城市，為了防控疫情傳播，温州市於北京時間2月2日宣布實行「出行管控措施」，包括每戶每兩天可派一人出外採買生活物資，原則上不要外出。杭州市2天后也跟進，宣布全市村莊小區實行封閉式管理，外來人員和車輛一律嚴控。上述措施被部分媒體形容是跟進武漢「封城」。

對此，温州台協會長張憲清接受多維新聞採訪時指出，外界形容為「封城」有點誇張，温州還沒到武漢封閉進出道路那麼嚴格，車輛還是可以進進出出，只是出入檢查更加嚴格，但並沒有說「只進不出」。

他表示，現在温州村莊小區進行自我管理，門禁變嚴格，每戶兩天可派一人出去買菜，除非有必要，否則儘量不要進出，由於是自主管理，個別小區控管可能較嚴格。這些預防措施是為了減少人與人接觸。

張憲清說，温州並沒有「封城」，飛機還是可以起降，2月5日、9日、12日都還有飛機回台灣。只是因為開工時間延後，航空公司班次變亂、變少。

杭州台協會長周鮑華也表示，杭州的措施是為了加強自我管理，防範疫情擴散，並不是如外界所說的「封城」，比較類似全市居家隔離的感覺。飛機依舊可以起落，出租車都可以進出，只是人員進入小區後，要接受社區管理。

他說，比較有影響的是兩天才能出去買一次菜，但目前杭州民生物資充裕，一切如常。

至於目前在當地的台人還有多少，張憲清表示，平常在温州活動的台人大概有500人，由於剛好碰到過年，大多都回台灣了，加上上班、開學時間往後延，統計目前只有30多人在温州，大概都是公司老闆提前回來準備開工事宜。

周鮑華則表示，在杭州的台商企業大概有800、900家，一般來說，平時在杭州的台人大概有3,000至5,000人。由於預定2月9日開工，台協的台商、台幹們大多都已返回杭州，目前預估有1,000多位台人在杭州。

關於當地台人是否有像武漢台人希望包機返台，張憲清表示，30多位台人都不算是「滯留」，而是回來處理公務，既然主動提早回來，就不會又想包機回台灣。

周鮑華說，只要願意回杭州的台人大多情緒穩定，畢竟杭州疫情不算嚴重。甚至有些人受到航班混亂的影響，無法提早回杭州。

張憲清表示，目前在温州的30位台人，大多是準備回來開工的台商。（張憲清提供）

此外，武漢疫情擴散後，台灣網路上出現一些對台商不友善的言論，張憲清表示，這也是可以理解的，人總是這樣，當遇到疫情，心中的恐懼就會跑出來。但仍希望不要醜化台商，期待政府去引導，不要讓輿論太偏激，畢竟大家都是台灣人。事實上，不管是經濟或疫情，只要大陸出問題，台灣都沒辦法倖免，台人不應該幸災樂禍。

他說，其實台商不用特地回台，回台還要隔離14天，什麼事情也不能做，還會被人指指點點。在大陸還可以電話聯繫，處理事情，只要不亂跑，其實都還算安全。