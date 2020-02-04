【武漢肺炎】世衛誤植台灣確認病例數目　台嚴正抗議

截至當地時間2月4日，台灣確診新型冠狀病毒案例為10例，但世界衛生組織（WHO）公布最新疫情報告第14號，卻誤植台灣確診病例為13例，此舉引起台灣政府嚴正駁斥與抗議，控世衛組織的報告為「假新聞」。 台灣中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長陳時中表示，已經透過《國際衛生條例》（IHR）向WHO表達嚴正的抗議。陳時中並且抨擊，「這無法用誤植解釋，這事關疫情、人命的事情，要予以嚴正的抗議。」

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中向世界衛生組織誤植台灣新型冠狀病毒確診病例，表達嚴正抗議。 （屈彥辰／多維新聞）

陳時中指出，「武漢肺炎疫情持續在中國發燒，在浙江温州、杭州等始有交通管制措施，也有829例的案例，故專家會議決定將浙江列入二級流行區域，因為浙江已經開始限制居民活動，所以要列在二級流行區域，從浙江入境台灣者，都將實施居家隔離14天。」

台灣社會內部因懼武漢肺炎而有搶購口罩的風潮，儘管口罩已由政府統一調配，亦將實施口罩販賣實名制，但社會排隊搶購恐仍無法避免。陳時中呼籲，現在還沒有必要人人戴口罩，物資需要供需平衡，口罩萬一真的到不夠的時候，屆時會非常後悔。

至於外界質疑口罩禁止出口是否有針對中國大陸一事，陳時中回應稱，「台灣本來就是口罩進口國，當世界口罩的物資緊縮中，台灣當然沒有能力再做外銷，並沒有特別針對誰」，台灣的口罩產能全開也只能生產320萬片，扣除每天必須用量後，剩下100多萬片，大家必須共體時艱也勿慌張。

陳時中呼籲，旅客返台據實告知旅遊史，才是保護自己、保護家人、保護社會，隱匿旅遊史則是害人害己。

順着韓國近日出現非中國大陸感染武漢肺炎的案例，陳時中再次呼籲WHO重視這樣的問題，可以看得出來武漢肺炎是區域性、世界性的流竄，如果沒辦法透明迅速的公開信息，這會造成防疫缺口，台灣方面還在跟WHO抗議中。