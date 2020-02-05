賴清德會晤美參議員　冀台美更緊密合作

赴美國訪問的台灣「準副總統」賴清德美東時間2月4日前往美國國會，會晤美國參議院外交關係委員會主席里施（Jim Risch）等3位參議員，隨後也與參議院代議長葛萊斯里會面，賴清德在臉書上指出，會談中幾位參議員充分表達對台灣的支持，如支持台美間自由貿易協定，以及面對武漢肺炎疫情，台灣應從國際組織獲得正確疫情資訊，也期待台美間更緊密的合作。

賴清德強調，這4位參議員一直以來都以推動法案、決議案或公開推文等實際行動支持台灣，也都曾拜訪過台灣，是理解台灣、支持台灣的友好夥伴，並感謝所有美國夥伴對台灣的友好支持。

賴清德（右2）會晤參議院外交委員會主席里施（左2）等3位參議員。（賴清德臉書）

美國參議院外委會則在新聞稿表示，里施（Jim Risch）很高興歡迎賴清德來到美國國會，在全球應對2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情之際，他支持台灣「充分參與」，因為受疫情影響的國家從WHO及國際衛生專家接收資訊是「非常重要的事」，並鼓勵相關組織充分配合並確保資訊透明。里施也強調，他完全支持探索台美之間的自由貿易協定，台灣是愛達荷州第二大貿易伙伴，以及美國的關鍵貿易伙伴，期待未來與賴清德在雙方共同利益和重要事項上合作。

民主黨首席議員梅南德茲（Robert Menendez）表示，他期待與賴清德和蔡英文新的執政團隊密切合作，增強美國與台灣人民的鏈接，不論是雙邊安全或經貿關係，「台美關係的重要性再怎麼誇大也不為過」。

外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）也說，很榮幸和台灣副總統當選人賴清德會面，重申美國國會將在「台灣關係法」、「台灣旅行法」、「亞洲再保障倡議法」等美國法律的引導下，繼續為台灣和台灣人民發聲。賈德納並表達在武漢肺炎傳播全球之際，WHO選擇將台灣排除在外，「當中國持續透過侵略性的活動剝奪台灣合法性之際，美國重申對台灣堅韌與活力的民主，並進一步增強台美人民之間的友誼，至關重要」。

葛萊斯里（左）在社群媒體上貼出他與賴清德會面的照片。（葛拉斯里IG）

除了與三位友台參議員會面外，賴清德也另與葛萊斯里（Chuck Grassley）會面，葛萊斯里在自己的Instagram表示，他與賴清德談論民主和宗教自由等共同價值，並恭喜賴清德的當選。

另外，賴清德也與美國宗教自由大使布朗巴克（Sam Brownback）出席宗教自由圓桌會議，賴清德致詞時引述蔡英文過去的談話指出，作為一個民主國家，宗教自由是台灣對國際社會最至關重要的貢獻，台灣是年輕、勇敢、有活力的民主國家，維護人民的信仰自由，並與多國合作，為促進全球宗教自由共同努力。賴清德隨後也引述美國副總統彭斯（Mike Pence）的講話表示，「美國始終相信，台灣對民主的擁抱為所有華人展示了一條更好的道路」，強調民主與宗教自由是台灣的重要資產，自由的宗教是台灣文化的必要基石。

賴清德並說，過去幾年，中國除了在東海與南海擴展軍事影響力外，也從未停止對台灣國際舞台的壓迫；台美在外交政策上共享理念，台灣也將與台灣和國際社會積極合作，實現共同目標，保護宗教自由，建設一個不受宗教迫害與恐懼的世界。