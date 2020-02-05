【武漢肺炎】非台人登武漢返台包機惹議　台官方核實：主要是陸配

首批搭載滯留武漢的台商包機在2月3日深夜抵台，今天（5日）有台灣媒體爆料指稱，該返台班機上並非全是滯留武漢的「台籍人士」，同時並未把有迫切需要返台者放第一順位，反而是安排陸配和其子女上機，機上起碼有數十名「非台籍人士」。湖北台灣同胞返台救援會會長、台商徐正文坦言，第一批返台者「老弱比例不是佔最多數」。 台灣陸委會回應指出，首批返台名單並沒有達到台灣方面的要求，所謂「非台籍者」，主要是有台灣居留證的陸籍配偶。

對於有傳聞指首架武漢返台包機有非「台灣人」一事，台陸委會主委陳明通表示，所謂「非台籍者」主要是陸配。（中央社）

在首批武漢台商返台包機出現1名確診武漢新型肺炎病例後，台灣就有傳聞指出該病例不在原返台的登機名單內。2月5日上午，台陸委會表示，因首批返台包機出現一名確診病例，加上首批名單不符合雙方原先協調之預期，未以有特殊用藥需求、慢性疾病患者、小孩及老人等人員為優先，故決定暫緩第二批滯留武漢的台灣民眾返台。對此，湖北台灣同胞返台救援會會長徐正文也在5日上午召開記者會哽咽表示「回家這條路，一波三折，真的非常困難」。

有「知情人士」向台灣媒體爆料指出，很多滯留武漢的台灣民眾在第一時間跟湖北台灣同胞返台救援會會長徐正文，以及安排返台的相關群組登記要返台，但最後登機名單卻幾乎沒有這些人。該「知情人士」指出，首架返台班機沒有把有迫切需要的人放在第一順位，返台者多是（安排者跟安排的相關單位）台商的家人、小孩，稱「起碼有數十位非台籍的人登機」，陸籍配偶也被安排帶上返台班機。

接回武漢台商的包機2月3日晚間11時40分抵達桃園國際機場。（中央社）

對於滯留武漢的台商班機有不在原名單內的登機者，以及返台者有「非台籍人士」的傳聞，台陸委會主委陳明通在2月5日下午台疫情指揮中心召開的記者會中表示，第一波返台名單沒有達到台灣方面的要求，下一批名單起將強化要求，而所謂返台的「非台籍者」，最主要是陸配，在台灣都有居留證。

陳明通解釋，一開始規劃第一批優先返台者，以短期出差、沒有長期生活支撐、老弱婦孺和有慢性疾病者為先，但到最後一刻，經一一核對名單後認為該返台名單不理想，例如首批就發現有確診武漢新型肺炎個案，因此下次包機會以防疫為首要考量，先要求完整名單，經核對是否屬於優先名單後，才會有第二批武漢包機返台的行動。