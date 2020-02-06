成也柯文哲，敗也柯文哲：防疫政治失焦反減民眾黨底氣

雖然當前台灣政治人物的權力施展多仰賴於「法理型權威」，依照法律作為統治群眾與管理的根據，但除了「法理型權威」之外，政治人物仍需一定程度將自己「符號化」，好為自己的權力施展、正當性與名譽點綴加分，近來最顯見的例子，莫過於蔡英文以「辣台妹」一詞為自己加身。而自從政以來，台北市長柯文哲也靠着曾為「台大醫院」醫生身份，為自己在政壇的言行增添不少「底氣」，不過總是自豪自己猶如「外科醫生」一針見血剖析台灣政界大小事的柯文哲，這次卻在防疫議題上的發言上出包，口泄武漢返台者的可能隔離處，這大大踩到台灣民眾的底線，使得這個甫晉升到立法院第三大黨的台灣民眾黨立法院黨團陷入處境尷尬的局面。

在3日的記者會上，民眾黨除了鍼砭政府的口罩政策之外，更由曾具護理師背景的蔡壁如展開一段衛教宣導時間，教導眾人如何正確洗手與戴口罩。（譚英瑛／多維新聞）

自踏入政壇始，柯文哲基本上已成為「失言」的最佳代名詞，不論是曾經的「婦產科剩一個洞，還要在女人大腿當中討生活」、「被強暴比被誘姦便宜」，或是直批陳菊的「是比較肥的韓國瑜」，還是口泄台灣名模林志玲的病例等；柯文哲各式理由為自己言行開脱，均是考驗着台灣人對他的「包容」程度。有別於先前只是一位「政治素人」、地方縣市首長，如今隨着他擔任主席的台灣民眾黨進駐立院，基本上「民眾黨進軍中央」也使他可以針對重大議題迴避表態的理由與空間變小了。

若以政治盤算的角度來看這次柯文哲的「失言」爭議，原來柯文哲欲以過往的「醫生」身份發言，帶動自己與台灣民眾黨的政治資本累積，而台灣民眾黨也試圖利用首次的黨團記者會，鍼砭台灣現行防疫政策與口罩分配政策來強化自己在選戰時所強調的「國家治理」形象，但未料到自家黨主席的失言，也讓該黨團在享受「柯文哲紅利」之餘，也提前面對與「柯文哲」形象高度掛鈎所衍生的弊端。

過往在選舉期間，為了催出最大量的選票，柯文哲核心幕僚、民眾黨立委蔡壁如曾說，必須要讓民眾認為柯文哲等於民眾黨；甚至在開票之夜，就在民眾黨不分區立委席次卡在「4席以上，5席未滿」之際，民眾黨幹部與立委候選人不是高呼着要替該黨有望再增添一席立委集氣，而是喊着為不分區立委排序第五位的蔡壁如集氣，雖然這有搞偶像崇拜之嫌，但某種程度也代表民眾黨很清楚自己的最大賣點於何處，即柯文哲的意旨、化身、代言人進軍立法院。

當初選舉期間被視為柯文哲抑制實踐者的蔡壁如，選後卻在接受《聯合報》專訪時表態，她正在思考，如何在立法院既承接着柯文哲的意志，又可以當一位立委蔡壁如，而蔡壁如所思考的某種程度也是每一位民眾黨新科立委們需要思考的課題。（譚英瑛／多維新聞）

而這次揹負着一黨政治生命的黨主席柯文哲「失言」，不僅打亂了欲形塑「專業論政」、致力於「國家治理」形象的台灣民眾黨首役，更使民眾黨未來發展的窘境提早端上台面，畢竟柯文哲「失言」已不太讓人感到意外，但民眾黨要如何看待柯主席的「失言」，要用力批判其言行與否，這恐將影響到該黨政策倡議的道德高度或自損該黨一向自豪的最大賣點。

倘若柯文哲習性不改，依舊率性發言，或許吾人未來可以觀察下去，民眾黨黨團要如何與柯文哲維持在一定的形象連結的前提下，又不被柯以「自我為尊」的發言給雷到，如此挑戰的難度絕不亞於朝野各黨在立法院的議題競逐大戰。