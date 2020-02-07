【武漢肺炎】台灣限縮兩岸航線　經陸港澳轉機入境者居家檢疫14天

台灣疫情指揮中心今天（7日）傍晚召開記者會宣布，考量新型冠狀病毒（武漢肺炎）在中國大陸各省市的疫情嚴峻，以及台灣在2月6日出現只有經香港轉機就感染武漢肺炎的2例確診案例，故決定自2月10日起，所有旅客經陸港澳轉機得入境台灣者，需居家檢疫14天；同時限縮兩岸客運航線，只開放北京首都機場、上海浦東及虹橋機場、廈門高崎機場及成都雙流機場的客運航線，其餘大陸城市往返台灣的客運航線暫停飛航。

此外台灣陸委會7日宣布，將自2月10日起暫停金門、馬祖、澎湖的「小三通」船班往來，並視疫情狀況再評估復航。

台疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中強調真的沒必要，不要前往疫區，表示台灣這邊很安全，不要一頭往疫區鑽。（中央社）

由於台灣5日出現有經香港轉機感染武漢肺炎的確診案例，台疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中表示，中國大陸的疫情不斷升高，尤其廣東地區疫情已經非常險峻，發現坐飛機變成高風險的事情，來往陸港澳間的航班，陸客非常多，有各種社區感染的可能，在密閉的機艙空間感染風險非常高。陳時中強調，坐飛機真的需要戴口罩，台灣很安全，非必要不要前往疫區。

自2月10日00時00分起所有旅客經大陸、香港及澳門「轉機」得入境台灣者，一律居家檢疫14天。（中央社）

考量武漢疫情和陸港澳轉機的風險，台疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，自2月10日00時00分起所有旅客經中國大陸、香港及澳門「轉機」得入境台灣者，一律居家檢疫14天。

台交通部亦依據防疫要求宣布，自當地時間2月10日00時00分至4月29日23時59分，兩岸客運航線除往返北京首都機場、上海浦東及虹橋機場、廈門高崎機場及成都雙流機場之航線外，其餘大陸城市往返台灣之客運航班暫停飛航。

截至2月7日下午6時，台灣累計感染武漢肺炎確診案例為16人，首例感染者已痊癒出院。台灣確診個案，主要都是有武漢居旅史者，其中有2例為台灣境內家庭感染，有3例只有港澳旅遊史，目前尚未出現社區感染。