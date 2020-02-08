【武漢肺炎】郵輪「寶瓶星號」返台　台衛福部長：對抗病毒非武漢

麗星郵輪旗下郵輪「寶瓶星號」今（8日）早11時許從日本返台，進入基隆港停泊。台灣中央流行疫情指揮中心今日召開記者會，說明因應武漢肺炎疫情的最新進度。 有記者提問寶瓶星號乘客國籍問題，台灣衛福部長陳時中回應，船員多有中國大陸籍。不過陳時中身也表示，「我們對抗的是武漢肺炎病毒，不是在對抗武漢」。

據稱，這航次旅客1738名，其中台灣籍1709名，另有18名菲律賓籍、3名馬來西亞籍、3名越南籍，韓國、印尼、緬甸、新加坡籍各1名及1名陸配。船員方面，根據船公司資料，這艘郵輪上有776名船員，中國大陸籍237人。

台灣衛福部長陳時中。（中央社）

此前，陳時中曾表示，寶瓶星號一靠港，指揮中心就會立即派員上船檢疫，只要有1人陽性，將全數留船隔離14天。據悉，採檢結果預定今晚9時出爐。

陳時中在今天的記者會上強調：「我們對抗的是武漢肺炎病毒，不是在對抗武漢，之所以有相關的疫區訂定，是因為那邊病毒的可能性是高的，所以這兩件事是兩回事」。

陳時中強調，用政治口水來講專業防疫這是沒有意義的事情，回歸專業最重要，陳時中強調「我們是針對病毒，不是針對任何人種或是國籍別，相關被標識的人，只是因為那個區的嚴重程度，用這樣的背景參考值，去做相關的防疫和檢疫SOP（標準作業程式）」。

（中央社、三立新聞）