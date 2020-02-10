【武漢肺炎】國民黨立法院黨團提出紓困條例　編500億新台幣抗疫

由於新型冠狀病毒肺炎疫情持續延燒，國民黨立法院黨團於2月10日正式提出《2019年新型冠狀病毒紓困暨獎勵暫行條例》草案，主要涵蓋照顧獎勵防疫人員、紓困受疫情所影響產業、明訂防疫照顧假的要件與法律效果，及遭隔離民眾應獲得公假與防疫津貼等六大方向，並預計將編列新台幣500億元（約130億港元）的預算，使政府有明確的法源依據足以執行預算。

國民黨立法院黨團率先提出自己黨團版的「紓困條例」，並盼能與朝野討論。（譚英瑛／多維新聞）

國民黨立法院黨團書記長蔣萬安表示，基於新冠肺炎疫情持續蔓延，再加上中國大陸為全球第二大經濟體，並與台灣經貿往來密切，目前已知本次疫情對於經濟的影響將遠比2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）還大。因此，國民黨立法院黨團認為，此時此刻執政黨除了向民眾信心喊話之外，更應提出具體紓困方案，以安定產業與民心。

根據國民黨提出的《2019年新型冠狀病毒紓困暨獎勵暫行條例》草案指出，該一旦前線防疫人員因執行防疫，導致感染死亡或身殘者，政府應給予給付與補償，並給予受撫養親屬生活津貼及子女教育補助，使前線防疫人員能全心投入防疫工作；至於受此次疫情連帶影響的產業，該條例也將課予政府主動提出紓困措施的義務。

針對近日政府因應新冠肺炎疫情延後開學，拋出「防疫照顧假」政策，國民黨團紓困條例也在其中明訂，防疫照顧假的要件與法律效果，使受疫情影響的勞工與公務員能安心請假。

除了與眾人防疫息息相關的幾項紓困措施之外，國民黨團紓困條例也特別帶到，對於成功研發抗新冠肺炎病毒疫苗的團隊，政府應核播專案獎勵金至少新台幣1億元，以表揚研發者對於維護台人生命的巨大貢獻。

國民黨立法院黨團總召林為洲表示，黨團非常希望行政院能儘快擬訂紓困方案，國民黨團也將尋求其他各黨的支持，但目前他知道其他黨團也打算以提出特別預算的方式來共同面對困難的防疫期。

之所以要訂定新冠肺炎紓困條例，蔣萬安表示，國民黨團認為「專款、專用、人民監督」，以確保全額的特別預算能確實用在真正需要的對象上，並能確保受到立法院監督，再者是他也希望執政黨能提早因應因疫情連帶發生的全球經濟衰退衝擊，以及後續恐發生的失業潮。

針對新冠肺炎對於台灣相關產業的衝擊與影響，台行政院已展開相關紓困措施的研擬工作，並將於近日公布方案及其內容。