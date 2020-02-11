【2020台灣大選】台學者：國民黨失利與「九二共識」沒有必然關係

2020年台灣大選結束已月餘，蔡英文以破台灣歷年紀錄的817萬餘票成功連任。雖然政黨票國、民兩黨不分軒輊，民進黨在立法院的席次倒退、國民黨席次上甚至還超過上屆，但進步幅度不大，民進黨仍可單獨過半。對於接下來四年民進黨仍維持完全執政的狀態，國民黨內也興起改革聲浪，特別是對該黨兩岸路線的調整，出現許多不同聲音。 不過，前國民黨大陸事務部副主任、台灣大學政治系教授左正東則認為，「九二共識」雖要調整，但國民黨的敗選與「九二共識」沒有必然關係。

台大政治系教授左正東認為，國民黨敗選與九二共識沒有必然關係。（楊騰凱／多維新聞）

據中評社報道，左正東認為，兩岸關係最重要的仍是未來，對民進黨來說，目標就是追求獨立；中共的答案則是兩岸統一，但國民黨過去講統一，現在卻講不出口，造成國民黨的兩岸論述沒有未來性，這是目前國民黨欠缺的部分。因此，左正東認為，國民黨必須提出對兩岸未來走向的主張，這是不可迴避的責任。

他表示，隨着時空環境變化，「九二共識」的確應該與時俱進，不過，他認為民眾主要是對國共互動沒有信心，這跟「九二共識」沒有必然關係。因此，要如何兼顧溝通兩岸問題同時又讓台灣民眾相信國民黨能捍衛「中華民國」，怎麼去說比怎麼去解決問題重要。

再者，左正東認為，「九二共識」在國民黨執政時是兩岸合作的基礎，包含「中華民國」跟「中華民國憲法」，「憲法」是「一中」架構，開展到兩岸是領土重迭但治權分別，亦包含「一中各表」，如果沒有各表就沒有基礎存在。不過，他也強調，大家接受的不僅只有「九二共識」的基礎，成果也很重要，這是為何蔡英文表示要維持現狀，就是因為在馬時期兩岸有23項協議、台灣還可出席國際組織等。

此外，左正東也表示，國民黨持續在野很難直接去處理兩岸問題，這是此刻國民黨要認清的現實，所以國民黨要做的，是為將來再度執政提出方向，當然也要鞏固支持群眾，而不是隻追求執政權跟理想。他認為，執政時追求的是成果，在野時期可以談的則是原則跟未來性，更要重視理想性。

那麼，國民黨現在究竟該處理、或強調什麼？左正東認為，國民黨要談的是「中華民國」現狀，包含一中憲法，這是國民黨必須承擔的責任，凸顯「中華民國」基礎，如果強調這存在的現實，會讓民眾更理解兩岸和平共存的法理支撐基礎，而且這也是國民黨支持者長久的認知，一中分治的概念是當前可以談清楚的部分。

他認為，兩岸往哪去，核心問題仍是對中國的想象，要開放對未來中國的想象；想象要打開，朝向歐盟模式、還是英聯邦模式？先不必用任何名詞界定，未來有哪些可能性可以想象，譬如未來中國跟亞洲的關係、譬如中日間會怎樣、跟越南、韓國又會如何？有無可能讓亞洲儒家文化圈形成共同體，而兩岸關係則鑲嵌於此，不僅是中國內部的關係。左正東認為，若北京也能提出這樣的願景，台灣民眾的接受度會高很多。