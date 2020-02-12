【武漢肺炎】台疫情中心：撤回陸配子女來台措施　防疫台人優先

台灣﻿陸委會周二（11日）宣布有條件開放陸配子女入境，引發輿論反彈，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天（12日）下午宣布，將撤回陸委會上述陸配子女入境規定。

台官方全力圍堵新冠肺炎，自2月7日起，已暫緩所有陸籍人士來台。圖為武漢市江岸區花橋街道志願者在對街區進行排查。（新華社）

陳時中宣布，撤回陸委會公布陸配子女來台管制措施，陸配子女若不具有台籍，仍滯留在陸港澳地區者，不同意入境。

陳時中表示，若人在台灣，醫療絕對無差別待遇，一定全力救治，不管是誰。居家檢疫、居家隔離也是無差別管理，不會因為身份而有差別。但是邊境管制必然有差別，最大原則是台人優先。在台人優先的前提下，撤回陸委會昨天的宣布。在陸台商仍有很多具有台籍，清明節又有一波返台祭祖等活動，若任意開放邊境，擔心防疫能力恐不足。

陳時中解釋，目前台灣居家檢疫能力是每日5000人，檢疫14天等於每日7萬人起跳，這還未包括未來增加的人數。檢驗能力由最初每日380人、520人，到現在是1010人；但送驗必須「雙採陰」（二次採檢陰性）；醫療能力方面，負壓隔離病房是1100床，目前醫療大約用掉4成，必須保留未來增加的需求。

面對開放「陸配子女」爭議，台陸委會主委陳明通此前強調，不是開放陸配的大陸親人探親，並限縮申請條件。（楊家鑫攝）

此前，台灣中央流行疫情指揮中心11日下午舉行記者會，陸委會當時指出，基於家庭團聚與人道考慮，12日起，包括領有長期居留證、長期探親證之台人、「陸配子女」，准予入境，但需居家檢疫14天，約有2000人符合上述條件。

消息發布後，不少台灣網民批評陸委會大開「防疫漏洞」。陸委會當晚發出新聞稿，稱對於「國人與陸配所生的子女，原本即具有台灣合法居留身分，並且已經與父母在台灣共同居住生活、就學多年，過年期間隨同父母到中國大陸探親，因停航滯留者」，考慮目前中國大陸疫情發展，為減少人員移動，仍不允許回台。對於開放來台申請條件，除了前述，又加上「父母皆在台」的條件。

（綜合報道）