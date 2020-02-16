【武漢肺炎】台首宗死亡病例：白牌車司機　很可能載過陸港澳乘客

新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情蔓延，台灣已發生多宗確診個案。中央流行疫情指揮中心今天（16日）表示，台灣出現首宗死亡病例。

證台灣出現社區感染

台灣新增確診兩宗個案，其中1宗為中部60多歲男性，有乙型肝炎及糖尿病病史，無旅遊史，也非確診病例之已知密切接觸者，證實台灣出現社區感染。他於1月27日出現咳嗽，2月3日因呼吸急促赴醫院就醫診斷為肺炎，當日收治於負壓加護病房治療，2月15日晚間因肺炎合併敗血症死亡。其遺體經家屬同意，將依法定傳染病規定火化，並保留部份檢體以供進一步檢驗。

指揮官陳時中表示，病逝男性是一名白牌車司機，主要客戶都是有陸港澳旅遊史的民眾，「很可能載過中港澳乘客」，已經就通聯紀錄做清查，希望完全掌握接觸史，能夠發現確切的感染源。

另一宗新增個案為上述死者的50多歲弟弟，於2月15日檢驗後確診，目前無症狀，收治於負壓隔離病房。

指揮中心表示，不排除社區感染的可能。（資料圖片）

陳時中表示，2月7日採檢還需要旅遊史和相關症狀，但這名個案無旅遊史，當時不在採檢範圍。指揮中心於2月12日起，針對全台醫療院所通報流感併發重症且流感檢驗陰性之個案，回溯自1月31日起，進行COVID-19病毒檢驗。截至2月15日止，已全數檢驗完成113件檢體，本案係唯一檢驗陽性者。

截至目前，台灣累計確診病例達到20宗。全球死亡個案方面，內地累計死亡病例1665宗，香港、菲律賓、日本、法國和台灣各有1宗死亡。

（台灣中央流行疫情指揮中心）