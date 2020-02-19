【武漢肺炎】台專家：居家隔離檢疫不能性行為　關鍵在親密距離

武漢肺炎疫情持續。在台灣，有醫師表示，居家檢疫者不能外出也不能性行為。雖然武漢肺炎非體液傳染的性傳染病，但性行為是親密接觸，可能沾染飛沫；另建議民眾無須搶口罩，社交距離逾一公尺以策安全。

台灣疾管署防疫醫師詹珮君表示，居家隔離檢疫期間不能性行為。（中央社）

台灣疾管署防疫醫師詹珮君日前接受台媒採訪時表示，目前已知導致武漢肺炎的冠狀病毒是飛沫傳染或接觸到帶有病毒的分泌物，但許多民眾對防範病毒的觀念理解有誤，或不太清楚親密接觸的定義。

詹珮君說，居家隔離者和居家檢疫者應該遵循的事項一模一樣。包含要留在住家或處所，不要外出；每天紀錄體溫跟身體狀況；家人和隔離者要勤洗手，不要觸摸眼、口鼻；且最好有獨立房間，與家人避免一公尺以內的接觸。

此外，居家隔離和檢疫者，不可搭大眾交通工具，也不應該跟家人同桌吃飯、擁抱、親吻、發生性行為。如果要共用房間衛浴，每天必須以漂白水消毒環境3次。

為什麼不能性行為？詹珮君解釋，武漢肺炎不是性傳染病，並非因體液（精液、陰道分泌物、母乳）帶有病毒而禁止性行為；而是因飛沫，或碰觸沾有飛沫的地方，又去碰了眼口鼻導致染病。性行為是親密的接觸，不只是體液的交換，還會有前戲，可能會親吻、愛撫，都增加感染風險。

（中央社）