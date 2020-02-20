【武漢肺炎】後續武漢台人包機卡關　台官方盼大陸配合

武漢因新冠肺炎疫情「封城」，許多短期赴鄂的台人被迫滯留當地，第一批滯留台人包機雖於2月3日返台，但後續包機卻因雙方在名單、航空公司等方面沒有共識，遲遲無下文。

大陸國台辦日前公布滯留湖北台人的陳情書，持續批評台方拖延後續包機，強調大陸東航才是最方便迅速的方案。對此，蔡英文今天（20日）表示，第二批名單都給了，台灣的飛機、檢疫人員都在待命，隨時出發把台人接回。「我們也希望在我們全部都準備好的情況下，中國方面可以配合。」

關於第二批包機事宜，邱垂正不斷重申，蔡英文與陳時中已有說明，陸委會沒有進一步補充。（楊家鑫／多維新聞）

台灣陸委會今天舉行例行記者會。關於第二批包機事宜，陸委會發言人邱垂正表示， 「蔡英文總統今（20）日已有指示，台灣流行疫情指揮中心指揮官陳時中部長此前也做過說明，本會沒有進一步補充。」

據悉，陳時中此前強調，台方要求派遣華航執行任務，陸方仍以各種理由拖延、拒絕合作，也再三堅持以東方航空執行疏運任務。「他不理解陸方的堅持」。

外界多認為，大陸方面不願意讓台灣飛機前往接人，是想避免台灣「撤僑」的印象，損害「一中原則」。

首批武漢台商包機2月3日晚間11時40分抵達桃園國際機場。（中央社）

關於滯留武漢台人，邱垂正指出，台政府非常關心滯留湖北台人狀況，陸委會與海基會也經常透過電話關懷與說明。從1月24日至2月20日，總計服務滯留台人、在台家屬總共1,330人次，也包括協助送藥給19位滯留湖北台人。

邱垂正也呼籲台灣社會，「在湖北滯留的民眾都是我們的同胞，我們有責任為他們提供最好的照顧，希望在台灣的民眾能給予他們更多的關懷。」

針對滯留武漢台人家屬2月14日曾遞交陳情書，陸委會是否有回應家屬，邱垂正沒有正面回應，僅表示「沒有進一步說明」。

蔡英文2月20日表示，陸方說台灣方面拖延包機，顯然不是事實。（中央社）

另一方面，關於中國大陸與美國軍機近來在台海盤旋，邱垂正表示，中共頻繁在台海周邊針對性演習，總總威脅與挑釁已嚴重破壞台海現狀，不利雙方良性互動。

他表示，正當中國大陸疫情蔓延，誠心希望大陸疫情防控早日收效，當務之急，應該是着力照顧民眾需求、減少政治操作。並呼籲大陸務實合作抗疫，溝通協商處理問題，以蒼生為念，以兩岸人民健康安全為念。

此外，關於美國政府日前將5家大內媒體納入大陸使團，台灣方面是否會隨之調整？邱垂正表示，截至目前為止，台灣開放10家大陸媒體駐點採訪，但不得在台設立辦公室、進行業務經營，台灣文化部也訂定相關採訪注意事項。陸媒駐點記者若在台從事與許可目的不同的活動，得以廢止其許可證。「陸委會將持續關注後續發展」。

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