【武漢肺炎】美國指台灣出現社區傳播　台要求美方更正

台灣新聞
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2月16日，一名台灣中部地區的白牌出租車（非法營業小客車）司機因感染新型冠狀病毒（武漢肺炎）過世，台灣中央流行疫情指揮中心積極追尋到感染源，疑為一名浙江台商。美國疾病管制暨預防中心（CDC）由上述案例將台灣列為社區傳播地區。

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中對此表示，現已釐清白牌司機的這起個案並非不明感染源，會再積極與美方溝通，希望美國依據台灣方面提供的科學證據修正。

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，現已釐清白牌司機的感染源，希望美方更正。 （洪嘉徽／多維新聞）

蔡英文對此事件表示，現在看到的都是零星個案，也沒有符合社區傳播的要件，希望社會大眾還是不要過度恐慌，整個防疫跟處理疫情的團隊都是用最嚴謹的態度來面對。

台外交部發言人歐江安亦表示，有關美國疾病管制與預防中心（CDC）將台灣列為已發生社區傳播的名單事，依照定義，社區傳播必須符合四個要件，一為確定病例無法找出感染來源；二為本地感染的個案遠超過境外感染的個案數；三為已經出現持續性、連續性的一個傳播鏈；四為廣泛地發生有群聚的事件。

歐江安說，目前台灣並不符合社區傳播要件。外交部已經依據台灣目前的實際狀況要求美方改正。

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