【武漢肺炎】台立法院開議　朝野8個版本紓困條例併案逕付二讀

隨着台灣立法院第10屆第1會期於今天（21日）開議，新任立法院長游錫堃也於當日上午召開朝野協商，會中各黨達共識決定將朝野8個版本的新型冠狀病毒肺炎紓困特別條例併案逕付二讀，由游錫堃召集各黨於2月24日上午十時進行協商，並於隔（25）日完成立法程序。

台灣立法院新會期21日開議，行政院長蘇貞昌率各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備詢，報告政府對武漢肺炎的防疫措施及努力方向。（中央社）

為因應武漢肺炎疫情叩關造成台灣社會、經濟等各層面的影響，朝野黨團陸續在近日拋出各版本的紓困條例，台行政院也於20日推出《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，該條例涵蓋「防治、紓困、振興、罰則」等四面向，一共18條。

針對武漢肺炎紓困條例，除了將相關議案併案逕付二讀之外，朝野協商亦達成結論，將於25日院會上完成立法程序，而當日亦將不進行對行政院院長蘇貞昌的施政質詢與處理臨時提案。

即便各黨團均同意將以最快速度完成武漢肺炎紓困條例立法，但國民黨立法院黨團立委們仍在游錫堃宣讀協商結論時，高呼「口罩之亂何時休？」；藍營黨團書記長蔣萬安與總召林為洲也在蘇貞昌進行口頭施政報告在議場前召開記者會，表示國民黨對於防疫政策的訴求。

即便不打算杯葛蘇貞昌上台施政報告，但國民黨立法院黨團仍舊在議場內高舉布條，以表達該黨對於防疫、紓困等政策的訴求。（洪嘉徽／多維新聞）

國民黨立法院黨團高呼「口罩之亂何時休？」試圖藉此反應口罩需求大於供給的情況。（洪嘉徽／多維新聞）

除了在議場內喊喊口罩，國民黨立法院黨團更拿著手舉牌赴蘇揆面前，以表達訴求。（洪嘉徽／多維新聞）

蔣萬安認為，防疫議題不分朝野，他也非常高興看到行政院樂於接受國民黨的最早呼籲，並訂定紓困特別條例，以編列特別預算的方式，給予受影響的中、小企業及民眾相關的紓困與協助；隨着朝野黨團將於24日上午就紓困條例進行協商，蔣萬安表示，國民黨將以在野監督者的立場，為民眾好好把關條例的細節，以確保全數經費及資源可用到受疫情衝擊的產業及民眾身上。

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前受訪指出，2月21日立法院開議之後，民進黨團將針對紓困條例提出逕付二讀，改列25日的討論事項，並將於該日三讀通過，而隨着行政院將於27日提出條例特別預算，若朝野有共識，預計將於3月初將全數通過紓困特別條例與預算。