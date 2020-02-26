【武漢肺炎】兩波蘭人攜近4000個口罩往上海　台灣轉機遭海關沒收

據台灣《中央社》周二（25日）報道，台灣海關周日（23日）再查獲旅客超量攜帶口罩案件，扣除自用發回部份，共沒收3446個，全移為防疫之用。 據悉，此案為波蘭籍旅客由美國出發，過境台灣轉機飛往上海，但未依規定將口罩「存關」再出境，依規定沒收。

為確保口罩使用充足，台灣從1月24日起至4月30日實施口罩出口禁令，每名旅客每次出境只能攜帶5盒（250個）自用口罩，超量部份將遭海關沒收。2月下旬以來，旅客違規案件明顯減少，但23日仍查獲1宗沒收口罩數量達3446個的大案，刷新旅客違規攜帶過量口罩案件的最高紀錄。

台灣實施口罩出口禁令，嚴查口罩流出境外。（資料圖片／聯合報）

台灣關務署官員指出，涉事兩名波蘭籍旅客，23日由美國要前往上海，途中在台灣轉機。目前轉機方式有兩種，一種為只在管制區內移動、未入境台灣，另一種則是入境台灣後再出境轉機（相當於過境），涉事旅客的轉機方式為後者。

據海關介紹，這2名波蘭籍合計帶了3946個口罩，由口罩外盒觀察，為美國品牌口罩且標示全為外文，並非台灣產製的口罩；按規定，轉機旅客可以攜帶口罩，但超量部份必須要先辦理「存關」，等出境時就可以一起帶出，否則等於口罩已入境，就會受台灣口罩禁令規範。先前亦曾有一名香港籍旅客，從日本經由台灣轉機要回香港，因未將口罩存關，出境時被沒收225個。

關務署官員說，口罩禁令目的在於，避免台灣產製口罩大量外流導致缺乏，轉機旅客並非禁令主要針對的對象，但考量外籍旅客若已有轉機入境狀況，實務上可能難確認口罩來源，因此還是要依規定沒收，確保不會產生執行漏洞。

由於涉事旅客目的地是上海，事件在中國大陸網絡上發酵，有不少大陸網民批評台灣海關做法：

「找個藉口公開打劫」 「那人家帶進來的時候咋不跟人家說不能帶走？這不是騙人家的口罩嗎」 「這個做法沒有問題的。只是觀感非常糟糕。」

（綜合報道）