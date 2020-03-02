【新冠肺炎】仇中情緒加深　台學者呼籲「拒絕以防疫包裝歧視」

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，仇恨與歧視情緒也跟着蔓延。台灣總統大選留下的反中氛圍遇到肺炎疫情，更猶如火上加油，讓情緒再創高峰。然而，在此氛圍下，仍有人勇於發聲。日前有台灣各界學者發起「救無別類，應物無傷」連署，呼籲拒絕以防疫包裝歧視，反對民粹情緒勒索。在疫情肆虐的當下，放下無謂的分別心，為台灣贏得更多的尊敬與善意。

在台灣仇中氛圍高漲之際，有台灣各界學者發起連署反歧視，強調台灣民主與公道精神正在受損。(擷取自「救無別類，應物無傷」連署網頁)

綜合台灣《聯合報》等媒體報道，近日台灣有多位學者共同發起「救無別類，應物無傷」連署，發起人包括中研院歐美所副研究員王智明、淡江大學中文系副教授黃文倩、政治大學法學院副教授廖元豪等10多人。截至當地時間3月2日，已有近600人連署。

連署聲明指出，民主的深意在於不同價值的對話、公共制度的建立，以及對人權的維護。但近年來，台灣公眾言論的質量每況愈下，少數民眾的對立情緒與無理謾罵甚囂塵上。「兩岸的感情也在這一波又一波的言論戰役消蝕殆盡，終於造成今日的人權困局。」

聲明稱，新冠病毒爆發以來，台灣部分媒體和當局至今仍不改變「武漢肺炎」的誤稱，台疾管署針對陸生與陸籍旅客採取關門措施，擱置接回武漢台人的包機， 滯留湖北血友病少年求援引發廢除陸委會的爭論，在顯示台灣政府與社會的言語暴力與反中情緒已達新高。當然中共當局對包機的安排及戰機飛越台海中線的舉動，也加深了兩岸之間的不信任。

解放軍空軍戰機於2月9日、10日，24小時內派出殲11、空警500及轟6戰機在台海上空執行「遠海巡航」訓練的消息引發台灣強烈反彈。（資料圖片）

但對中共的恐懼與反感造成的政策規限，乃至無意識的歧視，更嚴重挫傷了台灣社會向來引以自豪的民主價值與公道精神。結果兩岸民心漸行漸遠，敵意仇恨日深。讓大陸台人無奈成為流亡彼岸的「難民」，有台商、台生寧可返陸面對病毒，也不願在台灣被視為病毒。「這對於宣稱以人權立國的民進黨政府而言，無疑是最大的諷刺。」

該連署提出五大訴求，一是台灣社會應拒絕以防疫包裝歧視，不該忽視誤稱背後的歧視，複製西方對華人的歧視；二是抗疫無國界，無論對兩岸走向抱持何種看法，應鼓勵民間互助，避免不必要的情感傷害。

三是反對中共欺壓，不必上升到「逢中必反」，台灣的民主深化必須正視歧視的危害；四為正視兩岸四地文化相近，地理相鄰的事實，理性討論兩岸關係何去何從，化解保台必須反中的仇恨情緒。

最後，訴求強調「反對民粹情緒勒索」，稱台灣的反中情緒有高度民粹化與惡質化的傾向，期許台灣社會恢復「良善有禮」的社會風氣。台灣不該任由封閉的民族主義所綁架，更不該放縱歧視的言論與政策。

台灣此前撤回開放陸配的陸籍子女入境專案，當時台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中一席「沒有選台灣的國籍，就要自己做承擔」，讓許多台灣網友情緒「高潮」。（中央社）

值得一提的是，這份連署引來許多台灣網友「酸言酸語」，有人表示已對這份連署提出檢舉，也有網友稱「超瞎！到底誰在仇恨誰？」、「台灣會那麼亂，這些人真是居功厥偉」。

平心而論，雖然目前台灣出現社區感染迹象，但相較日韓等地，台灣防疫政策在數字上看起來是做得不錯的。而台灣是多元社會，對於連署有不同看法，也實屬正常。

不過，台灣社會不應該一直沉溺在仇視與敵對的亢奮之中，因為疫情總會過去，這些理性的聲音對於現在的台灣而言，不可或缺，猶如沙漠中的小小綠洲，讓乾裂的大地保有一絲生機。