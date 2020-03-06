民眾黨立委質詢播放柯文哲宣傳片　蘇貞昌揶揄：藉機會做政黨宣傳

代表柯文哲意旨進到立法院的台灣民眾黨立委蔡壁如，在今天（6日）首次登板質詢，除了大談民眾黨從選前持續倡議的「下修18歲公民（投票）權」外，更在質詢期間播放民眾黨的宣傳片，讓柯文哲以宣傳片在立法院露面，對此舉台行政院長蘇貞昌直言，這根本是「藉機會做政黨宣傳」。

蔡壁如質詢行政院院長蘇貞昌。（截圖）

台灣立法院今天邀請蘇貞昌赴立法院進行施政報告並備詢。擔任今日質詢首棒的蔡壁如從醫護人員待遇、預算分配議題、《國土計劃法》等議題，一路問到「下修18歲公民（投票）權」，更在台上詢問蘇貞昌對於民眾黨版以修改「一憲二法」賦予「18歲公民（投票）權」態度與意見。

蔡壁如指出，民眾黨訴求「還政於民」，並高舉投票權年齡降到18歲的倡議，回顧台灣民主化這二十、三十年來的民意變化，反對下修投票年齡的民意也逐漸減少，如今正是推動台灣第二波民主運動的時候，應解除對青少年的戒嚴，以還給年輕人真正的公民權。

蔡壁如整理出過去曾經出現過的幾種「18歲公民（投票）權」的方式，如降低投票年齡到18歲，被選舉權維持現行23歲不變，再者則是降低投票年齡到18歲，被選舉權則降到20歲，不然就是直接刪除憲法本文的投票年齡限制，以免未來民意改變後，還需再來一次複雜的修憲工程。

台灣立法院邀請蘇貞昌赴立法院進行施政報告並備詢。（中央社）

蘇貞昌雖先表示，「委員其實是藉機會做政黨宣傳」，不過對於「下修18歲公民（投票）權」議題，他覺得各黨已對此有相當高度共識；蘇貞昌認為，由於近年科技發展，使得年輕人接收資訊比過去時代快跟方便、國際化且全球化，而台灣現行法律多課予年輕人責任，像是18歲者就需負《刑法》的完整刑責，因此他也認為若投票權無法下修至18歲，對於年輕人的責任與權利是不對等的。但蘇貞昌也直言，是否修憲牽涉到是否僅修改關於「18歲公民（投票）權」，還是要一併調整其他憲法體制上的不合理之處，若答案是後者，那恐怕眾人意見會比較多。

蘇貞昌表示，基於立法院具有修法、修憲的職權，因此他都尊重且支持。

除了在質詢台上大談「18歲公民（投票）權」倡議之外，台灣民眾黨也於6日上午召開立法院黨團記者會，會中更找來了時代力量立法院黨團三席立委，展現「第三勢力」力推「18歲公民（投票）權」的決心，更表示民眾黨樂於支持各黨提案，使立法院能儘速組成修憲委員會推動「18歲公民（投票）權」。

時代力量在「18歲公民（投票）權」的議題上，選擇與台灣民眾黨站在同一陣線。（台灣民眾黨立法院黨團提供）

然而據了解，先前民進黨立法院黨團已經定調，未來將不連署由民眾黨提出的修憲相關法案，假使未來有意提出修憲，亦將推自己的版本來主導議題。