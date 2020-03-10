第二批武漢台商包機返台　台衛福部長：雙方都有心

在延宕1個多月後，第二批滯留湖北台人的包機終於傳出好消息，第二批包機預定在3月10日晚間及11日凌晨抵台，分別由中華航空及東方航空各執飛一航班，共載送約400多名台人返台。 台流行疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中表示，包機仍是防疫和弱勢優先，再來就是量力而為，指這次會接回400多人是因為台灣檢疫量能提高。對於此批包機是如何促成，陳時中說，最基本的原則就是「雙方都有心」，其餘問題11日會再對外說明。

對於第二批武漢台人包機兩岸間的磋商事宜，台流行疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中只透露，原則上兩岸都有心。（洪嘉徽/多維新聞）

第二批滯留湖北台人的包機預計於3月10日晚間及11日凌晨抵台，陳時中表示，前往武漢的華航包機已經起飛，台灣派出4名醫師（包括小兒科、婦產科醫師）、9名護理人員來因應機上的老幼婦孺，也準備好相關藥物和急救箱。陳時中強調，台灣處理包機的原則仍是防疫和弱勢優先，量力而為原則是有多少能力做多少事，當然能幫助越多人越好，但同樣的，台灣基地也一定要守好，沒有量力而為，反而會害到自己。

由於台灣方面在1個多月前向陸方提出的包機名單為121人，如今可接納至470多人左右。對此轉折，陳時中表示，這是因為與1個多月前相較，台灣在檢疫場所的整備和檢疫能量大不相同，較1個月前提升且完整，檢疫量能也從過去每日300人、500人，現在每天能夠檢疫的量能約為3,000人，所以可接納的容量能大一點。對於滯留在意大利的台人是否比照武漢包機模式協助返台，陳時中說，如果有台人滯留在外需要幫忙，台灣方面會盡力來做。

對於這批470多人的包機名單，陳時中說，日前台灣提出的優先名單都包含在內，第二批包機名單兩岸雙方都有一定的協調，例如在登機規定上檢測要是陰性，且沒有發燒才能都登機，兩架班機的標準一致，且要讓台灣方面能掌握機上家屬間的相對關係。對於往後的包機，會在逐次檢討後，再安排後續的對話。

至於第二批包機，兩岸是如何磋商成功等問題，陳時中只說，最基本的原則就是「雙方都有心」，其餘細節會在11日會替大家解惑。