【新冠肺炎】台確診個案增至47例　口罩網購將試營運

台灣流行疫情指揮中心3月10日下午1時30分公布台灣第46例、47例新冠肺炎確診病例，分別為北部20多歲男性，及南部30多歲男性。案46為日前引發台灣院內感染的第34例個案之兒子；案47為荷蘭境外移入的個案。 此外，台流行疫情指揮中心也宣布推出「口罩實名制2.0」政策，並將於3月12日起試營運，開放民眾於線上預購成人口罩，便利商店憑証件取貨，運費為新台幣7元（約合1.8港元）。

截至目前台灣累計47例確診，分別為26例本土病例及21例境外移入，其中1人死亡、17人解除隔離，其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

台灣47例新冠肺炎確診病例之關係圖。（台灣流行疫情指揮中心）

台流行疫情指揮中心表示，台灣第46例確診病患，近期無出國史，為台灣第34例（台灣院內感染指標個案）及第41例確診病患之同住的家人，並曾於第34例住院期間陪病，三度採檢才確診。指揮中心研判，該個案由於陪病的時間較短，家庭內感染的機率較高。

另外，針對台灣第47例個案，指揮中心指出，根據該個案的活動史研判，個案曾於3月2日至3月5日與兩名同事至荷蘭出差，9日出現微燒及乾咳情形，研判於境外感染的可能性較高，衛生單位將進一步調查該個案在荷蘭之行程，並持續追蹤其同機的旅客、親友及職場、就醫接觸者之健康情形。

針對「口罩實名制2.0」，台流行疫情指揮中心指出，「口罩實名制」實施至今已一個多月，為了改善口罩分配不均，及讓沒時間排隊買口罩的上班族、學生等族群便於購買口罩，經過政府、民間業者資訊人員日以繼夜開發測試後，將於3月12日，在現有健保特約藥局及衛生所等實體通路外，新增線上預購通路，民眾可透過健保卡、自然人憑證登入平台，或可藉由健保快易通行動APP進行認證預購。

台流行疫情指揮中心說明，3月12日開放的首輪線上預購屬試營運性質，初估可提供700萬片（約233萬人份）的預購量，本次試營運僅提供成人口罩，成人口罩7天內限購3片，每片新台幣5元，每筆訂單的通路物流費用為7元。