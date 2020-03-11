【新冠肺炎】台灣確診病例增至48宗　提高歐洲、中東10國旅遊警示

台灣中央流行疫情指揮中心今日（11日）上午宣布，台灣確診新冠肺炎病例增至48宗。第48例個案為北部30多歲，有英國旅遊史的女性，研判是自英國境外移入的個案。截至目前台灣累計48例確診，分別為26例本土病例及22例境外移入，其中1人死亡、17人解除隔離，其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。 考量歐洲和中東地區的新冠肺炎疫情，台灣中央流行疫情指揮中心也宣布，即日起將歐洲地區的冰島、瑞士、挪威、瑞典、比利時、荷蘭、丹麥及奧地利共8國，以及中東地區的巴林和科威特共2國之旅遊疫情建議和警示等級提升至第二級「警示」（Alert）。

台流行疫情指揮中心指揮官、台衛副部長陳時中指出，歐洲地區目前新冠肺炎疫情嚴峻。日前他更大膽預測，歐洲疫情的發展可能會較亞洲嚴重。（洪嘉徽/多維新聞）

台流行疫情指揮中心表示，台灣第48例確診病例，為北部30多歲女性，2月28日至3月8日獨自前往英國旅遊及探訪當地友人，返台後於3月9日因頭暈、頭痛等症狀至診所就醫，因出現微燒及輕微咳嗽，於3月10日至醫院就醫，經通報檢驗後確診。

指揮中心依個案發病前活動史研判，第48例確診者於境外感染的可能性較高；個案同住家人目前皆無疑似症狀，將進一步調查個案在英國期間之旅遊行程，並持續追蹤其他同住親友、英國當地友人、同機旅客及就醫接觸者等健康情形。

另一方面，考量歐洲和中東部分國家的疫情，台流行疫情指揮中心宣布，即日起將冰島、瑞士、挪威、瑞典、比利時、荷蘭、丹麥及奧地利共8國旅遊疫情提升至第二級：警示（Alert）。此外，在中東地區的巴林和科威特，與上列歐洲國家有相同等級風險，因此一併提升至二級警示，建議台人在當地應採取加強防護措施，自上述國家入境台灣之民眾則應落實14天自主健康管理。