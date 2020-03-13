【環球股災 】台股大跳水　台灣金管會將啟動穩定措施

新冠肺炎影響金融市場表現，美股周三（11日）經過大跌市後，周四（12日）持續表現不振，美股三大指數齊瀉逾6%，標普500指數更跌超過7%，一周內第二次觸發「熔斷機制」。聯儲局其後準備救市，一度阻止跌勢，但只屬曇花一現，最終美股收市繼續重創。其中道指重挫2352.60點，是1987年「黑色星期一」以來最大跌幅。

台灣股市今天（13日）受美股暴跌影響，引發台股「大跳水」，開盤即暴跌700多點，拽破萬點關卡，一度失守9700，現見稍稍回升之勢。

投資人望着綠油油的股市，滿面愁容。 （中央社）

台灣金融監督管理委員會（簡稱台灣金管會）3月12日表示，為穩定台股，將實施第一階段穩定措施，鼓勵上市櫃公司參與業績發表會、法人說明會及實施庫藏股，而上一次台灣金管會啟動穩定措施的時間是2018年10月，正值中美貿易戰開打火熱之際，台股受貿易戰火波及，當時跌破萬點，故台灣金管會緊急啟動穩定措施，要將台股「扶」回萬點。

台灣金管會的救股舉措能否奏效，尚不可知，因台灣股市向來與全球股匯的連動性高，美股開低走低，新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，加之以美國總統特朗普（Donald Trump）正式全面斷航歐洲，讓本已緊繃的全球互動，特別是經貿以及相關製造暨生產方面的往來雪上加霜。全球經濟受疫情之害，皆影響着台灣股市的走勢，台股能否止跌，成為國際資金的「綠洲」，不僅台灣內部，國際亦在關注着這個於1997年金融風暴、2008年金融海嘯受傷不若金融重災區的地方。

台灣金融監督管理委員會主委顧立雄3月12日表示，將啟動台股的穩定措施。 （中央社）

自2019年11月底以來，台灣股市仍看似一片欣欣向榮，而中國大陸方面開始出現疑似有肺炎疫情的感染案例，直至2019年12月，台灣還未受疫情影響，台股一度突破12,000點關卡。

而當疫情開始大規模爆發，全球供應鏈都受疫情影響，台灣股市與外部環境連動性極高的特質開始浮現，先於2020年1月31日的台股周線跌破12,000點，近期又於3月6日至3月13日間，出現2,000點左右的跳水落差，這種落差顯然受美股影響使然，而台股能否回温、台灣金管會穩定措施能否奏效，都得看外在環境的情況有無好轉，才有可能發揮輔助作用。