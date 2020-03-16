【新冠肺炎】特意突顯「防疫國家隊」　蔡英文視察護衣生產線

為遏阻新冠肺炎疫情在台蔓延，蔡英文政府近期頻打「防疫國家隊」，一方面向台灣民眾說明防疫故事，凸顯親民，二方面也藉此穩定民心，鞏固「有政府會做事」的形象。蔡英文今天（16日）表示，繼「口罩國家隊」之後，台灣的防護衣及隔離衣，成為第二支「防疫國家隊」，並決定未來台灣政府機關、公部門醫療機構、軍事單位使用的防護衣和隔離衣，將朝全部「Made In Taiwan」規劃。

蔡英文（左）16日由聚陽董事長周理平（右）陪同，參訪聚陽實業防護衣生產線。（中央社）

蔡英文今天前往台灣服裝製造商聚陽公司視察，她致詞時表示，這段時間以來，台灣「口罩國家隊」的表現確實非常優異，台灣經濟部的同仁，也非常努力，甚至有人幾乎是駐廠生產口罩，而在新冠肺炎疫情初期的時候，就有人向她表示，台灣的防護衣和隔離衣幾乎都是進口，但在經過這段時間後，她很高興宣布「台灣隔離衣和防護衣國家隊也已經成形」，這個令人振奮的消息。

蔡英文指出，尤其防護衣P3等級，從原料、製成到最後的產品，全部都百分之百在台灣生產，在「防疫國家隊」的努力下，100萬件隔離衣已經快要交貨完成，10萬件防護衣現在也要開始進行量產。

蔡英文提及，聚陽在2003年SARS的時候，就已經投入SARS防疫工作，協助台灣政府來生產防護衣，現在台灣要求的等級更高，該公司也再次接受挑戰；此次聚陽在製作防護衣的過程中，原料是來自台灣內部的公司，同樣也是台灣生產的原料，經過台灣紡織所檢驗，發現品質比國外的還好，尤其在止水條的研發跟整個製作過程及設計，令人驚艷。她說，聚陽在關鍵的時候拿出台灣人在製造、設計、研發上的實力，充分顯現出台灣的製造能量，「這是屬於國力的展現」，並強調台灣產業界及製造業幾乎是無所不能，只要給他們任務、支持與鼓勵，就會把需要的都生產出來。

蔡英文表示，繼「口罩國家隊」之後，台灣的防護衣及隔離衣，成為第二支「防疫國家隊」。（中央社）

蔡英文強調，這一次新冠肺炎疫情經歷當中，發現很多非常重要的戰備物資，希望在台灣內部維持一定的生產能量，她相信防護衣與隔離衣，一定是戰備物資裏非常重要的項目，已經初步決定，台灣政府機關、公立醫院、醫療機構以及軍事單位，包括台軍所使用的，全部朝台灣生產來規劃，這樣台灣內部在平時就可以維持一定的需求量，讓生產可以維持，在緊急的時候可以隨時補充產能。

蔡英文最後感謝「防疫國家隊」這次傾協助台灣政府，做出來的產品比國外生產的品質還要好，是台灣人的光榮，也讓台灣民眾非常驕傲，讓整個防疫隊伍的士氣更好。