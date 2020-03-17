【新冠肺炎】台灣3天新增24宗境外輸入病例　暫不發布緊急命令

台灣流行疫情指揮中心今天（17日）下午3點公布，台灣新增10例境外移入新冠肺炎確診個案，境外移入病例已連續三日創下單日病例數新高，總計24例。台灣累計確診個案增至77例，分別為50例境外移入，及27例本土感染病例。

考量國際疫情，指揮中心宣布，自3月19日零時起，日本、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、越南等19個亞洲國家、東歐1國，以及美國盛頓州、紐約州及加利福尼亞州等3州之旅遊疫情警示將提升至第三級：警告（Warning），台人非必要勿前往。自台灣時間3月17日16時起，尚未登機離開上述地區者，入境台灣後需居家檢疫14天。

此外，在管制入境措施方面，指揮中心也宣布，將針對被列為第三級旅遊警示國家之外籍人士祭出管制入境措施，免籤待遇都取消，除特殊理由經外館簽證才能進台灣。

台灣已連續三日的境外感染數創新高。目前累計共77人確診新冠肺炎，50例為境外移入及27例為本土病例。（台灣流行疫情指揮中心供圖）

台灣流行疫情指揮中心指出，17日新增的10例新冠肺炎確診病例，皆屬於境外移入個案。案68、案69、案70、案73曾參與土耳其旅遊團，為同旅行團成員，該赴土耳其的旅行團目前共有9人確診；案71曾參與赴埃及旅行團；案72曾參與赴奧地利、捷克旅行團；案74曾赴冰島旅行；案75曾赴德國旅行；案76曾赴法國巴黎旅行；案77曾經迪拜轉機赴捷克旅遊，並至美國紐約探親。

再者，指揮中心表示，考量中國大陸以外的亞洲國家近期疫情擴大，確診病例數已逾1萬例，病例數持續增加中，另美國近期疫情亦持續上升，基於台人至當地有感染風險，決定除已公布列第三級之中國大陸（含港澳）、韓國及中亞國家，自3月19日零時起，下列亞洲19國、東歐1國及美國3州之旅遊疫情建議提升至第三級警告(Warning)：

亞洲：日本、新加坡、朝鮮、泰國、馬來西亞、菲律賓、 印度尼西亞、文萊、越南、老撾、柬埔寨、緬甸、東帝汶、孟加拉、不丹、尼泊爾、斯里蘭卡、印度及馬爾代夫。（共19國）

東歐：摩爾多瓦。

美國：華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州。（共3州）

指揮中心也提高上述地區之邊境管制，宣布自台灣時間3月17日16時起，已登機離開上述國家或地區者，加強自主健康管理14天，每日回報體温兩次；尚未登機離開者，入境台灣後需居家檢疫14天。

在管制入境措施方面，台流行疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中也宣布，將針對第三級旅遊警示國家之外籍人士祭出管制入境措施，免籤待遇都取消，除特殊理由經外館簽證才能進台灣，但仍要居家檢疫14天。

此外，指揮中心表示，考量境外移入個案數攀升，為避免民眾赴國外旅遊不幸染病，將針對3月3日至14日期間所有自歐洲入境者的可能感染對象回溯採檢，將回溯調查的對象為曾就醫並有肺炎或上呼吸道症狀者。

台官方在3月16日宣布，針對強行赴旅遊疫情建議第三級地區之台人，若返台確診要公布其姓名，引發有違法治爭議。對此，台流行疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中表示，這是為避免防疫體系負擔過重的警示措施，公布姓名對於人身和隱私是很嚴重的事情，會謹慎來做。（洪嘉徽/多維新聞）

陳時中表示，今（17）日台灣已經把世界各地，疫情難以掌握的國家或地區都列為旅遊警示第三級的警告地區，強調目前疫情已是全球大流行。

由於台灣境外移入感染個案已連續三日創下單日病例數新高，有台灣媒體詢問指揮中心是否會建議發佈「緊急命令」，以及台灣的醫療量是否足以應付兩位數增長的確診病例。對此，陳時中表示，台灣目前的疫情，還不會建議蔡英文發佈緊急命令。他指出，目前台灣醫療量能沒問題，最大量能有超過2萬床。雖然醫療量能有準備，但預防比任何事情更重要，未來14天是高度警戒期。