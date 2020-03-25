【新冠肺炎】滯湖北台人返鄉仍被管制　台行政院：大陸疫情不透明

3月25日，第二批滯留湖北台人結束14天隔離出關；同時，湖北除武漢以外地區也開始「解封」，外界關注其餘滯留湖北台人何時能返鄉。對此，台行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）指，中國大陸疫情不透明，因此確定不會取消湖北台人的註記，並採專機返台模式持續與陸方交涉。

行政院發言人Kolas強調，「中國疫情不透明」，對於滯留湖北台人，須用台灣檢疫方式嚴格把關。（陳舜協／多維新聞）

3月25日，馬英九辦公室發出新聞稿指出，隨着全球疫情益發嚴峻，歐美成為台灣境外移入病例的大宗，政府發佈禁令禁止外國人來台，但海外台人與領有居留證的外籍人士仍可回台，唯獨滯留湖北的台人受到限制。他們既等不到政府安排第三批包機，還因為被註記身分名列「黑名單」，也無法從北京、上海、成都、廈門等地搭乘兩岸定期航班返台。

馬英九呼籲，台政府若無法促成第三批包機，就應立即解除滯留湖北台人的身分註記，撤銷「黑名單」，讓他們能與在海外其他地方的台人一樣，可以自行搭機返鄉，不應有差別待遇。

對此，行政院發言人Kolas指出，台行政院決議並不會取消註記，滯留湖北台人返台方式不變，因為「中國疫情信息不公開透明，在無法確認中國疫情的前提下，為保護所有台灣人的健康，他們仍須搭乘包機」，同時也要用台灣檢疫方式，嚴格把關。

馬英九呼籲解除滯留湖北台人的註記，讓他們自行返鄉。圖為馬英九在臉書呼籲兩岸讓滯留台人包機成行。（Facebook@馬英九）

她表示，但可採此前血友病童模式回台，之前返台的血友病童母子，前往目前仍有飛往台灣航線的城市，自費搭乘既有航線的「指定航班」回台；指定航班將由台灣派人前往，在登機前進行檢疫，機上也要做好防護措施，同時也會通知其他旅客；回台後也須集中檢疫14天。

Kolas還質疑，「中國傳出武漢將解封，但解封定義是什麼？疫情趨緩到什麼程度？中國從未有清楚信息。」「怎麼有可能讓在中國不論任何國籍的人包含國人以散客方式抵台，這不可能。」

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中2月24日曾表示，既然解封，被註記限制自行返台的滯留湖北台人「回國待遇與其他地區來台者都一樣」，似有解除註記之意。對此，Kolas強調，台灣立場從未改變過，台行政院與指揮中心所說的並無差別。