美智庫稱美軍應駐台　台國安局長：台灣不會指望別人

日前，美國國防部前印太事務助理部長薛瑞福擔任主席的美國智庫「2049計劃研究所」研究員易思安日前發表文章，認為美國應該在台灣派駐軍隊，進一步引發台灣內部討論。

3月25日，台國安局長邱國正在立法院接受立委質詢時表示，「防衛不能依賴外援，但若有別的國家願意幫忙，當然樂於接受，不過，此事牽涉政治問題，中共曾放話將此事列為攻打台灣條件之一，會否啟動這個方案，須經政治考慮，視美中之間局勢與台灣的着眼才能決定」。

針對近日解放軍軍機接連在台海周邊進行演訓，邱國正對此表示，解放軍未來有可能逐步增加訓練密度，對台「温水煮青蛙」。同時，他也認為，中國大陸在新冠肺炎疫情壓力下，可能會停止兩岸經濟合作架構協議（ECFA），在疫情紛擾下找出口點。

由薛瑞福擔任主席的智庫2049計劃研究所，與民進黨政府關係密切。（洪嘉徽／多維新聞）

對於美軍駐台一事，國民黨籍立委馬文君問及，難道台灣的防衛還需要外力援助？邱國正則說，台灣從未稱需要外國援助，但若有別的國家願意幫台灣，當然樂於接受，不過，台灣也不會去求別人、或是指望別人。

馬文君進一步舉出伊拉克庫德族、阿富汗等接受美國幫助的國家與族群，現在面臨的狀況都非常艱困，她強調，「自己的國家要自己救」，難道台灣需要其他國家來駐軍？難道台灣要變成美國的第五十一州？

邱國正對此則是表示，台灣從來沒有依賴其他國家，他也並不認為美軍駐台一事可行，不過，他也未把話說死，直稱此事仍「需要討論」、「此事沒有可能或不可能」，該單位對此不作臆測。他也強調，國安局與國防部的立場一樣，就是防衛不能依賴外援。

美國在台協會（AIT）在2019年3月就曾經證實，包括美國陸海空三軍與海軍陸戰隊在內的現役美軍，早自2005年起就已經進駐AIT。台灣親綠媒體、部份獨派人士也曾疾呼希望美國正式派駐軍隊在台灣，就像在日本或韓國一樣。