【志村健病逝】志村健染疫亡　掀起維基百科「病毒名稱編輯戰」

日本喜劇泰斗志村健染新冠肺炎，不幸於3月29日逝世，卻意外引起兩岸網友在維基百科上就病毒名稱「筆戰」。

關於志村健的死因，先是有不明人士在維基百科上標註志村因「台灣肺炎」不幸去世，引來許多激憤的台灣網民，立刻回擊將之改為「武漢肺炎」，還在後面標上「台灣光復中國」、「注意使用CHO正式稱謂」等標記，凸顯兩岸民間敵意之深。

日本喜劇泰斗志村健染新冠肺炎，不幸於3月29日逝世。（志村健Instagram）

兩岸網民間在維基百科的「筆戰」，由民進黨立委王定宇在Facebook上披露。他指出，這是「維基百科五毛造假之亂」，刻意將志村健的死因改寫為「台灣肺炎」，引起台灣民眾的反攻。王定宇批「中共就是這樣惹人厭惡」，不僅造假竄改歷史名稱，還要將負面名詞應掛在別人身上，真是「己所不欲，強加於人」。

據王定宇稍早前截圖維基百科頁面顯示，關於志村健染疫身亡的內容，被不明人士寫下「2020年3月25日，由經紀人證實感染『台灣肺炎』入院」、「2020年3月29日夜，因為『台灣肺炎』不幸去世」等語。後再由其他人反擊，將原來的「台灣肺炎」一律改為「武漢肺炎」，甚至還在後面標註「台灣光復中國」、「注意使用CHO（台灣民眾對WHO的戲稱）正式稱謂」等標記。

志村的維基條目亦因「受到破壞」而獲半保護至4月6日。（維基百科）

修改紀錄上顯示，志村健在維基百科上的頁面，在3月30日當天不斷被人修改，累積逾10筆的紀錄，台灣網友也發起「肉搜」，約在下午1時許，雙方的「筆戰」才暫時停止。志村的維基條目亦因「受到破壞」而獲半保護至4月6日。

維基頁面上最終的版本顯示，不管是所謂的「台灣肺炎」，或者是「武漢肺炎」等說法，目前在維基百科志村健的頁面上一律消失無蹤，全部都用「2019冠狀病毒病」統一代替。