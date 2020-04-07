【台北肢解案】射箭教練姦殺女子分屍製標本　二審改判無期逃死刑

2018年6月，台北男射箭教練陳伯謙因「求歡不遂」將30歲高姓女學員勒斃，並以菜刀肢解，分成至少7袋棄屍陽明山。案情指，他曾用手指插進死者的下體，並將其乳頭和陰部切除欲製成標本收藏。 台北地方法院去年8月一審依殺人等罪判陳死刑，案件經上訴，台灣高等法院今天（7日）二審宣判，逆轉改判陳柏謙無期徒刑，全案仍可上訴。

陳伯謙（中）一審曾遭判處死刑。（聯合新聞網）

陳男2018年於華山草原上搭建「野居草堂」，推廣傳統弓道技藝，死者高姓女學員多次到草堂上課。案發於當年5月31日下午4時許，高女前往草堂與陳男等人聊天、飲酒，最後酒醉昏睡，隔天凌晨，陳男趁高女無力反抗時性侵，高女雖明示拒絕，但陳男仍不罷手，性侵得逞並勒斃高女。陳另被控殺人後竊取被害人現金及手提電腦。

曾否認「先姦後殺」 稱出獄後寫「殺人魔自白」

死者家屬苦尋多日，陳卻到高女Facebook留言「快報平安」。警方最後突破陳男心防，陳男坦承犯案，但強調自己不是「先姦後殺」而是「先殺後姦」，稱「我是先殺了人，然後才性侵屍體的」。陳被羈押、會客時還曾表示，「我出去再來查那個甚麼舊的報紙，然後再來收集起來，看能不能出一本書，賺個一桶金，對啊，這個出書應該會很紅喔，變態殺人魔的心情自白。」

台北地院一審時，陳男又辯稱另有身份不詳名為Eric的台灣籍男子將高女殺害，他只是被威脅而幫忙分屍及棄屍，但一審不獲法院採信。代理高家父母的律師認為，「Eric」是「幽靈共犯」，是陳虛擬的人物。

一審法官認為，其犯罪手段極端殘酷，惡性重大至極、泯滅人性，屬情節最嚴重犯行，有必要與社會永久隔離，否則日後以相同手段侵害他人生命的可能性極高，因此判處死刑。

案經上訴，高等法院二審期間，高女家屬出庭應訊，痛罵陳男「人渣」、「畜牲」，甚至欲飛踢陳男。高院逆轉改判無期徒刑，被害人父親聆判後氣憤表示無法接受，將提上訴。

（綜合報道)