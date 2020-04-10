台軍新竹基地整修　幻象戰機移至清泉崗基地

由於台灣空軍新竹基地即將進行大規模跑道整修，故專門駐紮在新竹基地的台空軍幻象2000-5型戰機，將全數暫時移往台中清泉崗基地，至於移往清泉崗基地的幻象戰機數量則是台軍最高軍事機密。 外界有傳，幻象2000-5戰機因為妥善率低、缺乏法國方面的支持補保，故目前可能僅剩下1至2箇中隊仍可服役擔任戰備，但精細的數字是高度機密。

幻象2000-5戰機，是台灣空軍在1990年代初期，突然獲准由法國採購進60架的先進戰機，其搭配的RDY雷達和雲母（MICA）主動中程空對空飛彈，是台空軍在1990年代，率先獲得的多目標捕捉、攻擊與射後不理（Fire-and-Forget）能力的空中武器系統，曾經在當時稱霸台海上空，成為台軍最高級的高空高速攔截機。但是20年過去之後，不斷傳出幻象2000-5型戰機水土不服、空調設備出事、雲母飛彈過期、戰機妥善率在2000年代初期，被美方調查僅剩下50%不到，可謂坎坷的服役生涯。

台軍幻象戰機即將移防颱中清泉崗基地，其妥善率、目前戰備能力以及保養補保能量，都讓外界好奇質疑，也是台灣最高國防機密之一。（陳宗逸／多維新聞）

由於外交因素使然，以及台法之間多起軍購弊案的影響，幻象2000-5型戰機幾乎得不到有效的妥善率補保維修，與6艘服役於台灣海軍的法制拉法葉級（La Fayette class）巡防艦一樣，幾乎都沒有武器、系統升級的機會，戰力相當薄弱。

至於幻象2000-5戰機，目前究竟有多少戰機還有戰力？可以負擔台灣海峽外圍的防空攔截任務？這可從歷次解放軍軍機繞航、衝過中線、進入台灣防空識別區（ADIZ）等狀況，台空軍皆由IDF與F-16戰機緊急升空進行攔截為主，幾乎不見幻象2000-5戰機的影子。僅有蔡英文歷次出訪，由於總統府副侍衛長、深受蔡英文喜愛的柳惠千少將出身於幻象2000-5機隊的緣由，故多次由幻象戰機擔任護航工作，才有於媒體曝光的機會。

外界傳聞，目前在新竹基地的幻象2000-5戰機，最壞的狀況，恐怕僅有一箇中隊約十數架戰機，處於可隨時應戰的狀態下，其餘四十餘架的戰機，不是停放在新竹基地的廠棚內待修，就是已經用特殊真空存放法，將無法動用的戰機封存，置放於台東與花蓮的建安與佳山二個重要的戰略隧道基地內部，待戰時的適當時機，啟封作戰。而台灣中科院數年來，宣稱要解決雲母飛彈的過期問題，但是似乎依舊無法在沒有法國方面的協助之下，獨立延長飛彈效期，而原本台灣方面也有意增購新的雲母飛彈來汰換舊品，但囿於法方政治考慮，一直沒有成真。

台空軍幻象2000-5戰機，目前已經漸漸退出幕後，少見在近年來攔截解放軍軍機繞行挑釁的行列中，台空軍目前攔截主力為IDF和F-16戰機。（陳宗逸／多維新聞）

至2019年為止，是否要汰除幻象機，一直是台灣軍方相當敏感的政治問題。由於台灣空軍高層，一直由「幻象隊」者主導，包括前空軍司令、後任參謀總長的沈一鳴上將，就是主導者。

在沈一鳴罹難前，他個人相當堅持反對汰換幻象機，以美製高性能二手戰機來替代，軍方人士認為是沈一鳴對幻象機有所「情懷」所致。雖然幻象2000-5戰機的妥善率不高，已經影響台海上空的軍事平衡，沈一鳴依舊無法割捨幻象機，這也間接造成台軍的建軍方向突變，從租借二手美製空優戰機的選項，變成直接採購高價F-16V Blk70的次優選擇。而沈一鳴罹難後，接替的空軍司令熊厚基為F-16戰機飛官出身，並未有包袱，未來幻象戰機會有何遭遇？值得關注。

解放軍鼎新基地，具備有仿真台灣清泉崗空軍基地的炸射場，專供模擬練習用。清泉崗基地被視為一旦台海動武，解放軍重要的第一擊目標。（南海研究論壇）

而在幻象2000-5型戰機移防颱中清泉崗基地後，清泉崗基地將成為相當重要的台軍空軍基地，而台灣北部目前缺乏可以有效緊急升空、進行高空高速攔截的空軍基地，故清泉崗基地與台南基地的IDF戰機，將會負擔相當沉重的空防壓力。加以清泉崗基地又屬於F-16V Blk20構改機的試飛廠、以及即將在今年6月首度試飛的勇鷹高級教練機試飛廠，而台灣陸軍戰略性部署AH-1W超級眼鏡蛇反坦克直升機於此，故清泉崗基地在未來的戰備任務，將會異常複雜與繁忙。

解放軍也一直將清泉崗基地，作為對台第一擊的重要目標，解放軍在戈壁沙漠的頂新基地，就已經仿真一個完整的清泉崗基地假想建築，仿真攻擊該基地的各種戰術訓練。