【新冠肺炎】華航改名爭議　蘇貞昌：已要求拿掉「中華航空」標誌

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續延燒全球。台灣援助海外千萬片口罩，近日陸續由華航貨機送至歐美，但華航的「China Airlines」字樣遭指會被認為是中國大陸的航空公司，因此數月前啟動的「華航正名」連署，至今已有近4萬人響應。 台灣行政院長蘇貞昌今天（14日）受訪時表示，已經要求華航拿掉中華航空的標誌，至於華航改名成台灣「確實該努力，政府會一步步來做」。

蘇貞昌表示，已經要求華航拿掉中華航空的標誌。（資料圖片）

蘇貞昌表示，他上次當行政院長時，中正機場改名桃園機場很成功，單看這次運送物資，「全世界感謝台灣，不過卻因為華航機身上標註中國，其他國家人民看畫面誤以為是中國送口罩，台灣這種虧吃很多。」

他指出，華航因為名稱造成很多混淆，昨天要求交通部告知華航，運送物資上面有國旗和「Taiwan can help」，這樣非常好，至於華航就不要湊熱鬧，上面有它的標誌以至於弄成混淆，況且送物資不該藉此宣傳自己；這一點華航已經在做了。

台灣外交部長吳釗燮日前與美國在台協會處長酈英傑為裝載台援美口罩的紙箱貼上「台灣能幫忙」貼紙。（中央社）

蘇貞昌說，會讓華航快一點在機身多一點台灣標誌，「像是WTO標誌上面，雖然是台澎金馬經濟區，但是我們把台灣弄很大，還有很多外館，ROC後面用台灣，台灣很大，讓世界知道台灣中國不一樣，這次疫情世界對台灣很肯定很感謝」，至於長遠的華航改名涉及航權跟其他總總因素，也許不是那麼簡單，「但應該讓我們國家的航空公司標示台灣確實是該努力來做的事，政府會一步步努力來做。」

華航表示，配合執行相關專案時不得進行任何商業宣傳行為，以避免衍生無謂困擾。（中華航空）

華航：遵照辦理，免衍生無謂困擾

對此，華航表示，董事長已於第一時間通令各分公司遵照辦理，配合執行相關專案時不得進行任何商業宣傳行為，以避免衍生無謂困擾。

據此前報道，中華航空周一（13日）表示，近日外界對本公司各種多元、活潑的意見，由於事涉層面甚廣，公司已在內部以開放態度展開討論和研究。

至於防疫物資懸掛有「China Airlines」英文名稱的旗幟，在接獲反映之後，董事長謝世謙立刻指示，日後配合執行國家運送醫療物資專案，要尊重客戶權益，以其需求為優先考量。同時，在未獲得貨主同意，不得利用該案進行位任何商業宣傳，比如不可於貨品展示華航相關旗幟，以避免衍生無謂困擾。

（綜合報道）