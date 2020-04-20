【新冠肺炎】民進黨立委披露：磐石艦70人看診71次　5人曾發燒

台灣敦睦艦隊截至20日已有24名新冠肺炎確診案例，民進黨立委趙天麟於20日披露，目前出現疫情的磐石艦上共有377位官兵，當中有70人看診71次，其中有5人發燒。對此，台國防部副部長張哲平回應，整段旅程雖有5人發燒，但經過艦上軍醫診治後，這幾位都恢復健康，不過這些人的健康狀況仍是後續疫調重點。

國防部副部長張哲平（左）。（國會頻道）

4月18日，台海軍敦睦艦隊傳出現肺炎案例，該艦隊除了目前已知24名確診患者，恐造成台灣內部大規模感染風險之外，由於台軍參謀總長黃曙光在4月15日參加敦睦艦隊結訓典禮後，曾於16日至台灣總統官邸參加例行會議，更使得蔡英文陷入未知的風險之中，此事引發台灣社會譁然，朝野立委亦連番上陣對台國防部等相關部會開炮。

面對台軍捅出了疫情破口，國民黨主席江啟臣於4月19日深夜質疑，早在2月底，中央流行疫情指揮中心就已一級開設，照理說，台灣所有防疫作為與疫情管控均聽從疫情中心指揮，但為何國防部敦睦艦隊出航帕勞，卻未通報指揮中心？除此之外，由於指揮中心指出率先確診的3名官兵已於13日出現「嗅覺異常」等典型的肺炎情況，那又是誰下令讓700多名官兵自15日下船返回社區，使疫情出現群聚感染的破口？

國民黨除了黨主席江啟臣對此向國防部提出質疑，國民黨立法院黨團也於20日召開記者會，質疑民進黨政府為何要在全球疫情日趨嚴重的情況之下，讓敦睦艦隊出航？更進一步詢問是誰拍板定調此次行程，使台灣陷入國安與防疫的雙重重大危機。

面對台軍在防疫上的疏漏，國民黨團也召開記者會，並稱將持續追究該案的責任。（國民黨立法院黨團提供）

民進黨立委王定宇於20日受訪時表示，台灣政府於2月中旬定調敦睦艦隊的行程，至於為何要選在這個時間點出航？王定宇解釋，這趟旅程除了要拜訪帕勞，還有更合乎國家利益的事情需要出航，但因這涉及機密，故他也只能講到這邊。

王定宇認為，政府之所以決定了敦睦艦隊的行程，就表示該艦隊在途中有要執行重要任務，不過該艦隊在出航後又是如何規劃防疫措施，那又是另一個層次，甚至是有防疫措施，但層層官兵是否落實又是另一個層次，故他覺得這次檢討政府應把關是哪層出現問題，並儘速改善與處置。

台灣海軍敦睦遠航支隊4月9日提前返台，台灣總統蔡英文（前）赴左營軍港迎接官兵。（中央社）

民進黨立委劉世芳則指出，當前台灣規定出入境者一律隔離兩週，但怎麼敦睦艦隊在靠岸後僅檢疫6天，就讓官兵下船，假使隔離檢疫是從去帕勞開始算，那就是30天，不過一旦指揮中心認定確診患者是在艦隊中「群聚感染」，將使軍方的防疫對策受到考驗，國防部應對此有更完善說法，以面對社會質疑。

至於此爭議恐波及到蔡英文與參謀總長黃曙光，王定宇認為曾出席該艦隊結訓典禮的黃曙光應自行居家隔離兩週，趙天麟則建議，蔡英文需先自主健康管理，甚至對此進行相關篩檢，將風險降到最低。

張哲平在質詢時坦言，在出航前，國防部並未知會中央流行疫情指揮中心，但有根據該中心公布的所有疫情相關資訊來重新檢視出航計劃，並特別縮短、航程、停泊地點；至於台灣外交部是否有在其中扮演重要角色，張哲平簡短表示，台外交部只負責協助接洽當地使館。