傳教宗將訪武漢　台外交部斥「小道消息」拒絕評論

根據台灣中央社4月20日報道，意大利一份政論雜誌批露，教廷國務院長帕洛林正秘密安排教宗方濟各訪問中國，首站規劃武漢。 梵蒂岡是台灣目前在歐洲唯一的邦交國，教宗訪問武漢消息出現後，有聲音擔憂這會影響梵蒂岡和台灣邦交。對此，台灣外交部表示，意大利媒體報道的是未經過查證的傳言、未經查證的小道消息，外交部不會評論。

據意大利雜誌「真相」（La Verita）報道指稱，帕洛林（Pietro Parolin）正在着手教宗方濟各（Pope Francis）首度訪問中國的歷史性計劃，首站選在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的爆發地武漢，因為近日武漢解除封城，教宗訪問該地可給世界其他國家帶來象徵希望的「重生」意義，教宗之後將轉往北京等城市訪問。

台外交部發言人歐江安於4月20日晚間做出回應，表示有關媒體報道，教廷高層正秘密安排教宗近期訪問中國武漢事，台灣駐教廷大使館與教廷一向保持密切聯繫，綜整駐館日前向教廷了解，以及透過相關管道查詢的結果，這則意大利媒體近兩週前所報道的內容，是一則未經過查證的傳言、未經查證的小道消息，因此外交部不會評論。

歐江安代表台灣外交部表示，目前台灣與教廷的關係良好，雙方的合作沒有改變，將持續推動改善中國的宗教自由，使中國的天主教徒能早日享有自由，實現正常的宗教生活。

歐江安此後又表示，報道出來後，沒有任何意大利的主流媒體跟國際媒體跟進，兩週後反而在台灣比較有討論。