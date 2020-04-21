【觀察】台灣疫情出現轉折　韓國瑜再度站上風口浪尖

台灣海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，截至4月21日，艦隊744名官兵中已有27人確診，送入醫院進行隔離治療，不過這27人下船之後的移動範圍幾乎由北到南涵蓋台灣。

在此案之中，高雄市的防疫情形也成為台灣輿論關注的重點，此次敦睦艦隊的744名官兵中，更有300多人設籍高雄，在艦隊官兵已有27人確診的情形下，高雄市堪稱本次台灣海軍疫情的防堵前線，一度被罷免案壓得喘不過氣的韓國瑜，再次被推上台灣政治的風口浪尖。

因台灣海軍新冠肺炎防疫議題，韓國瑜再次佔上風口浪尖，言行舉止比起以往更是「穩健」許多，若成功率高雄度過難關，或許能也能成為罷免困局的轉機。（高雄市政府供圖）

韓國瑜在2020年台灣總統大選過後，迅速返回市府上班，而且轉趨低調，面對媒體一概不談政治話題，着意把重心放在高雄市政，希望在冷卻政治攻防的情形下，淡化罷免危機。不過，面對罷韓團體堪稱有效的營銷手段，包括圍繞罷韓主題設計文創商品製造話題，加上被台灣媒體揭露的聯署站組織網，幾乎是選戰攻防等級的操兵，韓國瑜與國民黨中央竟然以「佛系」姿態應對，博取不到鎂光燈凸顯其於市政的力挽狂瀾，使得外界並不看好韓國瑜能保住高雄市長寶座。

如今，在台灣海軍爆發疫情之後，韓國瑜身為父母官，也積極出手站上第一線視察防疫，聲量一時間看似有反超罷韓團體之勢，連磨刀霍霍的民進黨立法委員，也漸漸將矛頭指向台灣海軍及台灣國防部，而非集中在韓國瑜一人。

台灣敦睦艦隊停靠澎湖。（中央社）

觀察台灣政治慣性，選擇台灣總統層級的領導人時，台灣選民在投票行為上似乎相對傾向選擇具備「穩健」形象的人選。歷任台灣總統當中，先撇開兩次當選均有外在因素影響的陳水扁不談（包括2000年因藍營分裂當選，2004年又發生兩顆子彈事件），其餘包括李登輝、馬英九以及蔡英文的出線，均顯露了，具穩健形象、理性特質的政治人物，更受台灣選民青睞。

反觀韓國瑜在2020年台灣總統大選中，延續自己2018年高雄市長選戰中的非典型風格，快人快語雖然能引起龐大聲量，但充滿特色的用字遣詞，比起過去的陳水扁，恐怕更挑戰着台灣選民心中的底線，無論如何，至少台灣人沒聽陳水扁說過「屁眼看人」這類話。是故，韓國瑜雖然在兩岸路線上不如辣台派蔡英文亢進，但他強烈的個人風格，比起處事謹慎的蔡英文，韓國瑜所表現出的，並非一個穩健的領導者。

高雄市政府19日公布確診個案在高雄的足跡並令7處營業處所停業防疫。圖為20日上午消毒人員在瑞豐夜市噴藥消毒。（中央社）

小米創始人雷軍說過一句話，「風口站對了，豬都會飛。」如今韓國瑜重新成為鎂光燈焦點，在防疫優先的前提下，言行舉止比起以往更是「穩健」許多，並不像過去那般「口無遮攔」風波不斷。儘管能不能率領高雄度過難關是另外一回事，但若韓國瑜表現得當，並不是沒有機會走出罷免困局。

歸根究柢，台灣政治局勢總是變化萬千，過多的算計不僅無濟於事，往往更令選民感到反胃，韓國瑜走了一回台灣總統大選，原以為進可攻，退可守，最後反落得瀕臨罷免，也是算計過頭自食惡果的實證。何況，不論罷韓案是否箭在弦上，面對疫情，韓國瑜都應全力承擔，積極防堵。其實，只要政治人物善盡自己的責任，而非為了利益機關算盡，台灣政治也可以很簡單。