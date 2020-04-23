張經義案後續　陸委會：擬修正禁止台人擔任中共黨政軍職公告

上海東方衛視駐白宮的台籍記者張經義一句「我來自台灣」引起台灣網絡議論，台灣陸委會日前以違反《兩岸條例》送辦。對此，台陸委會發言人邱垂正表示，《兩岸條例》禁止台人擔任中共黨政軍職的例示自2004年公告以來均未修正，為因應變化，近期研擬修正。他強調，台人赴陸就職要避免擔任可能危害國家安全或國家利益的職務，以維護台灣整體利益。

邱垂正表示，關於股份佔比多少才算大陸黨政軍，過去是以50％為標準，正研擬修正公告禁止事項，陸委會也希望修清楚一點。（楊家鑫／多維新聞）

台灣陸委會今天舉行例行記者會。關於此前上海東方衛視台籍記者張經義被陸委會認定違反《兩岸條例》第三十三條第二項「台灣人民不得擔任公告禁止之中國大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員」。

邱垂正指出，案子已經請台灣「國家通訊傳播委員會」（NCC）作為主管機關，台政府會秉持勿枉勿縱的原則，依行政程序法進行調查。

有媒體追問本案一開始找不到相關機關接手，是否為「先射箭再畫靶」。邱垂正反駁稱，不認同上述內容。《兩岸條例》第三十三條第二項規定的立法目的是為維護國家安全、社會安定。若不涉及違法，台政府絕對尊重人民工作就業權利的選擇。

他強調，中國大陸持續對台零和思維的打壓，各種威逼利誘的行徑層出不窮，迄今也不放棄武力犯台。「台灣是我們安身立命家園，政府有義務提醒國人，赴陸避免擔任可能危害國家安全或國家利益的職務，以維護台灣整體的利益」。

邱垂正再提醒，「大陸政治社會環境與法治制度，與台灣一般自由民主的國家所認知的普世價值仍有差距，市場機制以及勞動條件也與台灣不同，國人赴陸就業、生活、交流活動，應該留意可能遭到的風險」。

張經義（後中）在白宮記者會回應特朗普質問時表示「自己來自台灣」，引發台灣網民議論，隨後陸委會介入送辦。（YouTube＠The White House）

至於外界質疑陸委會是否擴張解釋內容，邱垂正指出，除了任職機構是否為公告禁止的黨政軍機構，對任職內容也會以「涉及國家認同或基本忠誠度」、「對台統戰工作」、「有妨害國家安全或利益之虞」等三原則來認定。例如只要是純粹專業教學，大陸台師就沒有違反條例的問題。

而關於三原則如何認定，他說，「由各機關開會研商」、「行政調查查處是很嚴謹的」。

邱垂正指出，禁止事項自2004年公告以來已十多年沒有修正，加上近年大陸組織機關有很多改變，陸委會研擬修正，正與相關機關會商，進行各種意見彙整，若有共識，會盡速辦理法規預告。

據悉，《兩岸條例》第三十三條第二項的公告禁止事項屬於「法規命令」，必須先公告至少兩個月，社會各界可以提供意見，行政部門可能依照意見修改，然後送交行政院會通過後，再送立法院備查，完成法定程序。而自該法條公告以來，台官方已裁罰37人。