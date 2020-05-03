不滿居留證標註「中國」　台灣留學生起訴挪威政府一審敗訴

一群在挪威的台灣留學生因不滿居留證的國籍被改成「中國」，網上眾籌控告挪威政府。上月底，一審法官以符合「一中政策」為由，判決原告一方敗訴。發起人則表示，將繼續上訴。

發起訴訟的挪威的台灣留學生組織「在挪台灣人國籍正名運動」，並於2018年下旬發起網上眾籌，一共募得350萬元新台幣（約90萬港元），去年8月底向奧斯陸地方法院提出訴訟。

上月28日，奧斯陸地方法院作出判決，法官採納被告立場，指挪威政府遵行「一個中國」政策，不承認台灣是國家，將台灣人的國籍註記為中國，符合官方的一中政策，因此原告的主張無法成立。

台灣留學生組織「在挪台灣人國籍正名運動」，控告挪威政府。（在挪台灣人國籍正名運動）

「在挪台灣人國籍正名運動」發起人Joseph表示，一審判決結果在預期之中，不過法官沒有開庭給原告言詞辯論的機會，僅進行書面審理，讓他有不受尊重的感覺，而且有侵害原告接受公平公開審判權利的疑慮。他表示將繼續上訴，按原定計劃一路上訴到歐洲人權法院，希望在過程中凸顯台灣主體性，吸引國際輿論關注，最終目標是以勝訴判決在歐洲成為判例。

事件在大陸經傳媒報道後，引起不少網民討論。大陸網民普遍支持判決，有人更直斥「自取其辱」、「敗訴很正常啊，聯合國就只認一個中國」。

（中央社）