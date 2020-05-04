【金正恩露面】曾稱「金正恩病了」　台國安局長：他生病是個事實

朝鮮領袖金正恩一度超過大半個月未公開露面，外界傳出他生病甚至病亡的消息。不過，金正恩在周五（1日）勞動節當天出席公開活動，為一間化肥工廠竣工剪綵，傳言不攻自破。 台灣情報機關國安局局長邱國正上月30日早上在立法院接受質詢時表示，金正恩「確實生病了」，但情報細節不能公開透露。如今金正恩明顯健在，令外界質疑邱國正接收的情報有誤。 邱國正今日（4日）回應事件時則表示，金正恩生病是個事實。

台灣情報機關國安局局長邱國正。（資料圖片）

邱國正今日到立法院前受訪表示，相關情報都有掌握，又指情報不是「是非題」，而是「判斷題」。

有立委持續針對此議題質詢邱國正，「金正恩現身是否表示情報有誤？」邱國正回應道，他不認為有錯，直言「（金正恩）就有病啊！」他又稱，不會作辯解，但強調金正恩生病是個事實。

↓↓↓想看金正恩的圖片，請點擊放大觀看：

早前報道，邱國正在上月30日，在立法院面對立委蔡適應追問金正恩是否健康一事，邱國正表示「他有病才會去...」，蔡適應馬上打斷說：「喔！所以一個重要訊息，就是金正恩生病了。」邱國正回答：「嗯，對。」他在隨後說明，其表達都是從公開情報得知、非個人意見，是國安局得到訊息後推敲而成。