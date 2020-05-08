台灣首度查獲大陸台辦「介選」 　長沙台商會長等7人被起訴

在6月6日「罷韓」投票前夕，台灣檢方今天（8日）以違反《總統副總統選舉罷免法》、《公職人員選舉罷免法》等罪，起訴大陸長沙台協會長林懷等7人。這是台灣檢調首度查獲大陸台辦資助介人台灣選舉，不過案發在《反滲透法》施行之前，無法使用加重罰則的《反滲透法》。

綜合台灣《聯合報》等媒體報道，5月8日，台北地檢署依違反《總統副總統選舉罷免法》、《公職人員選舉罷免法》等罪，起訴包括大陸長沙台灣同胞投資企業協會（長沙台協）會長林懷、副會長兼副秘書長佟建華、台商莊桓漳、中華婦女聯合會副秘書長沈斌、中華兩岸新家庭協會會長蔣明霞、中華湖南邵陽旅台同鄉會理事長張國君，以及中華婦女聯合會理事長何建華等7人；長沙台協會員連上銘未到案遭通緝。

台北地檢署追查，大陸長沙台灣同胞投資企業協會會長林懷、副會長佟建華，何建華等7人為幫韓國瑜拉票，宴請500多名台商並向長沙市台辦、湖南省台辦索取149萬元人民幣補助款，今依違法總統副總統選舉罷免法起訴。（聯合新聞網）

台北地檢署追查發現，林懷等人在長沙台辦經濟處長黃道年、長沙台協秘書處主任周輝協助下，去（2019）年12月11日在長沙市「華天大酒店」舉辦「2019年長沙市台協尾牙聯誼會暨台胞返鄉動員投票大會」，宴請500多名台商及台生，提供免費餐飲、住宿及價值不斐的抽獎活動，希望其在今（2020）年1月11日前返台，政黨票投國民黨，總統票投韓國瑜。

檢方稱，根據掌握的動員細節，具有台灣投票權資格者且參與造勢餐敘活動，可報名登記補貼返台機票。優惠方案內容為原價1560元人民幣的機票，可補助幾近全額的1550元，共240多人接受補助。

檢方稱，總計長沙市台辦、湖南台辦，活動共補助350萬元人民幣，林懷等人則已分別索取29萬、120萬補助款，合計149萬元人民幣。此案於今（2020）年1月13日展開搜索、約談行動，並扣得相關餐會計劃、機票名單等證據，今依法起訴並建請法院宣吿沒收149萬人民幣、宣吿7人褫奪公權。

檢方指出，本案是檢調首度查獲「大陸台辦資助介人台灣選舉」案件，其餘大陸台商協會當時也有推出返台優惠機票，但沒有直接連結到投票行為，因此不違反選罷法，檢方不會全面調查大陸台商協會。

檢方還在起訴書上強調，「選舉之結果關乎國家施政、法律興廢，影響國家根基及人民權益至深且巨，若有賄選情事，將嚴重戕害民主發展，抹滅實行民主政治之真意，嚴重影響選舉公正性與社會風氣，相關犯行已妨害選舉投票之公正、公平與純潔，戕害民主政治健全發展。」

《反滲透法》於2019年12月31日通過，主要提高遊說法、政治獻金法、選罷法等罰則，受滲透來源指示委託資助，而再轉指示委託資助，都會受到處罰。圖為民進黨立委慶祝法案通過。（譚英瑛／多維新聞）

對此，國民黨回應稱，「活動為大陸台商的自發性行為」。國民黨一向反對任何賄選行為，更反對任何人在對岸或其他外國勢力的贊助下，進行競選行為；但目前此案只是檢察官起訴，事實真相仍待法院調查。

事實上，蔡英文政府2019年起推動一系列國安修法，其中備受關注的就是《反滲透法》，民進黨以立院絕對優勢於2019年最後一天三讀通過。當時便有大陸台商表示，此法目的之一就是要威嚇台商，提醒他們在捐贈政治獻金、表態支持選舉人時要「小心一點」。

本案目前已進入法院調查程序，距離結果出爐仍需一段時間，是否連帶影響高雄「罷韓」投票，值得關注。