被指遭黑客入侵洩漏蔡英文蘇貞昌會議紀錄　台總統府否認

台灣總統府近日傳出遭到黑客入侵，將總統蔡英文與行政院長蘇貞昌日常會面的準備文件及會議紀錄，透過電郵洩漏予部分台灣媒體，內容涉及多項政治與人事安排。 台灣總統府事後發聲明，稱有關的電郵為偽變造之文件，內容臆測拼貼，非屬事實。

蔡英文在5月8日宣布蘇貞昌續任台灣行政院長，蔡英文同時亦將依循民進黨規定，在5月20日回任民進黨主席。（中央社）

根據台媒《蘋果日報》報道，台灣部分媒體於5月15日傍晚收到來自總統府的電郵，當中有數個PDF檔案，內容主要是總統府幕僚紀錄蔡英文4月與蘇貞昌兩次會面，會面前幕僚幫蔡英文準備的資料。

檔案稱有黨政幕僚在高層會議中直言，目前閣員有部分人選年齡太大，形象不夠好，建議蔡英文提醒蘇貞昌要換人，也討論總統府資政與未來的試委、監委、促轉會、NCC人選，內容點名幾名現有的總統府資政不適任，建議不要再續聘，新的資政應思考將卸任的試院以及監院院長，還有軍方大老、社會賢達等。檔案亦有提醒蘇貞昌，未來的NCC主委必須努力籌設「數字發展部」。

另據《中時電子報》報道，該報記者收到的電郵，標題包含有「宮鬥劇上：無情的蔡英文密謀賴清德」、「初選必須出線！擋路者格殺勿論！即使曾經的政策執行者如（時任）行政院長賴清德，只要擋路，必須清除！不惜一切代價！不擇手段！」等字眼。檔案中更有「打賴途徑說明」、「對決談參攻擊版」、「打賴途徑說明補充」及「質疑賴」、「無德的蔡英文，密室協商來分贓」等的文件。

台媒稱文件有涉及台灣大選期間，蔡英文對對手賴清德的應對策略。（資料圖片）

台總統府在周五（15日）深夜發出聲明，指稍早媒體記者接獲來源不明、假稱「蔡英文陰謀」之會議紀錄形式文件，透過電子郵件以黑函形式散布，經了解該信件為偽變造之文件，內容為臆測拼貼，非屬事實。《中央社》報道亦提到，總統府已向刑事警察局報案，已啟動調查。

資訊工程專家、台灣民眾黨立委高虹安分析，單從技術上而言，總統府的電子郵件信箱已經被黑客入侵，故此才能以其名義發送電郵，「這其實是一個非常嚴重的問題，就是這不是說一個兩個幕僚的個人電腦或公務電腦被入侵而已，而是整個總統府的mail server都已經可能被看光。」

高虹安建議總統府除了報警清查外部聯機紀錄之外，內部人員也應該清查，有可能當中涉及「吹哨者」、「洩密者」。

（綜合報道）