台灣無法參與WHA　國民黨籲中共「反台獨勿反台灣人民」

國民黨今天（18日）發出聲明，表示對於「中華民國」連續四年無法以觀察員身分受邀參與世界衛生大會（WHA），中國國民黨深表遺憾。國民黨強調，台灣無法如過去2009年至2016年有意義參與世界衛生組織（WHO）體系，對台海兩岸，乃至全世界都有負面影響。

國民黨指出，台灣在這次新冠病毒（COVID-19）肺炎的防疫表現絕對在全世界其他國家的平均水平之上，若台灣能成為世衛組織的一員，定可將這些經驗更迅速地分享給其他國家，並呼籲未能提案支持台灣參與世衛大會的各國政府，以全球衛生治理為第一要務，重新審視並支持台灣人民的要求與企盼，實現國際正義。

國民黨5月18日發佈聲明，對台灣未能受邀參加WHA，深表遺憾。 （洪嘉徽／多維新聞）

國民黨表示，中共不該因為與民進黨的兩岸政治觀點不同，而漠視全體台灣人民的健康權，台灣屢次被拒於世衛之外，不只不符道德公義，更會讓兩岸關係快速惡化。國民黨同時呼籲中共，應正視中華民國政府及在台灣2,300萬人的存在，反台獨但不要反台灣人民，因為這是處理兩岸爭議的重要的起步。

國民黨在聲明中抨擊民進黨政府，表示民進黨刻意忽略其2016年5月執政初期，以彈性處理兩岸定位爭議的作法，參與WHA，顯然是因為這四年來，逐漸回到片面主張台灣獨立已是事實的立場，不堅持以「中華民國憲法」為依歸，而且只把「中華民國」當成一個名詞，最終導致其兩岸政策主張，無法讓雙方維持過往最基本的互信。

國民黨感謝為台灣正式提案的邦交國，以及以美為首的8個國家的口頭支持，台灣邦交國數量鋭減為15個，而美、日等國家仍只能將支持台灣的態度以口頭照會WHO秘書處，面臨中共的打壓，顯然台灣的國際處境不利，且所獲的支持力道仍不足以成事。

國民黨另嚴肅呼籲民進黨政府，切勿誤導民眾，以為理念相近國家政府多支持台灣參與世衛大會的要求，使台灣民眾「期待愈高、失望愈高」。民進黨政府尤須檢討「口罩外交」、「新南向政策」的執行及成效，勿報喜不報憂，並解釋為何多數受贈國或對象國仍對台灣的參與缺乏實際支持作為，而面對美國和中國大陸政經角力，民進黨政府則應避免讓台灣依託美國以參與世衛大會的策略受到不利影響。