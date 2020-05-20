【蔡英文就職】國民黨副秘：文字語言敷衍難解兩岸結

台灣總統蔡英文在5月20日就職正式展開第二任期，並於演說中重申會依照中華民國《憲法》、《台灣地區與大陸地區人民關係條例》來處理兩岸事務。 對此，國民黨副秘書長黃奎博接受多維新聞網訪問時表示，蔡英文僅是重複過去幾年來的基調，並未認真想解開兩岸的結，只希望透過文字語言的敷衍，避免大陸對台施予更多壓力。黃奎博認為，蔡英文光講這些話「無法與北京之間取得基本互信。」

國民黨副秘書長黃奎博表示，蔡英文的就職談話並沒有為兩岸關係提供解方，未來兩岸關係恐憂患重重。（楊騰凱／多維新聞）

黃奎博指出，綜觀蔡英文本次就職的演說內容，其實和過去幾年的基調都相當類似，首先，蔡英文並沒有認真遵守中華民國《憲法》，特別明顯的例證在於，蔡英文僅強調「中華民國台灣」這「70年」以來，等於忘記了中華民國是1912年開國的，甚至中華民國還是兩次世界大戰的戰勝國、聯合國的發起國，也曾是聯合國安全理事會的常任理事國，「這些她全部都忘記了」。黃奎博說，蔡英文甚至不想讓民眾記得，我們的國家曾經與英、美政府並肩作戰的光榮歷史，並將之抹去，一定要從1949年（中華民國政府播遷來台）開始談。

在兩岸關係方面，黃奎博指出，蔡英文此次的談話並未對兩岸關係展現積極的一面，雖然蔡英文提到了中華民國《憲法》、《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（兩岸條例）等，但問題是，這些話蔡英文已經講四年了，「如果過去四年都做不到，我們又如何奢望光講這兩條法，未來四年就可以做得到？」很明顯的，蔡英文光講這些話，並無法與北京方面取得基本互信。黃奎博說，所以我們合理推斷，蔡英文並未認真想解開兩岸的結，只希望透過文字語言的敷衍，讓大陸對台灣的壓力不至於過大。

黃奎博強調，蔡英文所講的「中華民國台灣」，其實是「暗度陳倉」的做法，「明明我們的國家是中華民國，她卻要講中華民國台灣，積非成是。」黃奎博歎道，蔡英文每天進到總統府，看到孫中山先生遺像或中華民國國旗時，心裏可否再想一想，她當的是「什麼總統？」

黃奎博憂心說道，兩岸關係走到現在，當官方的結打不開時，人民的互動可能是一個關鍵，但是台灣現在有《反滲透法》、「國安五法」等，以致於就算疫情漸漸過去，也還看不出來兩岸人民互動可以恢復到何種程度，甚至以民進黨的政治操作來看，他們並非不可能透過這些法律，進一步限縮兩岸人民的既有交流，如果兩岸人民交流受限，官方又走不通，恐怕兩岸關係在未來四年不能有正面的期待。

既然不能有正面期待，那是否要擔心可能的負面壓力？黃奎博坦言，負面壓力可能會有，這方面就看中共如何進行解讀，例如海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）到底會怎麼樣？甚至中共軍機軍艦繞台、外交壓迫等，甚至外交方面還不只是官方而已，更包括區域經濟、國際組織的參與，「中國大陸有太多工具可以壓迫台灣。」

不過，此次蔡英文就職，收到了美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的賀電，美台關係看似更為融洽，黃奎博則提醒，2012年馬英九連任時，可是收到了當時的美國總統奧巴馬（Barack Obama）的賀電。黃奎博指出，蔡英文希望藉着美國的幫助，向國際場域叩關，可是目前看來，如果兩岸關係的癥結沒有解開，美國的幫助雖是正向助力，但並非可以完全解開台灣困境的關鍵，「美國終究有自己的國家利益考慮。」