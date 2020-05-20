【蔡英文就職】台陸委會：台灣疫後重建需要兩岸穩定

5月20日，蔡英文正式開始第二個總統任期。台灣陸委會相當罕見地於下午召開臨時記者會，由續任主委的陳明通針對蔡英文演說談到的兩岸政策部分進一步詮釋。 陳明通在記者會上強調，台灣發展需要和平穩定環境，所以必須致力於維護和平穩定。他又稱，台灣政府對「戰略指導原則」就是「和平、對等、民主、對話」。

蔡英文就職演說主要想表達的兩岸政策意涵究竟為何？陳明通說，最主要有兩點，第一點是過去4年蔡英文政府致力台海和平、兩岸關係穩定；第二點則是捍衛台灣的國家主權與自由民主。陳明通稱，因為這兩部分獲得全民肯定，所以選舉能夠以817萬選票支持蔡英文連任。

據瞭解，以往台灣總統就職演說當天，都會發表兩岸相關政策或論述，但是台陸委會甚少會在同一日出面講解兩岸政策。此次陳明通利用在行政院院會前的半小時空檔特別講解，在一開始就讓記者感到頗不尋常。（廖士鋒／多維新聞）

陳明通隨即提到，蔡英文就職演說稿有21頁，談未來四年國家建設工程有14頁，幾乎是三分之二。陳明通指，國家發展總目標需要和平穩定環境，所以必須致力於兩岸政策，兩岸和平穩定的「戰略指導原則」，就是「和平、對等、民主、對話」。他進一步說明，沿着這個「戰略指導原則」軌迹、方向去走，就是為了達到疫後重建目標。他稱，台灣雖然在疫情中受害較少，但「最迫切的是重建」。

他又強調，兩岸關係方面，戰略目標之後有處理兩岸事務的準則，就是《中華民國憲法》跟《兩岸人民關係條例》，同事拒絕一國兩制，拒絕破壞現狀矮化台灣。他稱兩岸都有責任，謀求長遠相處之道，避免對立跟分歧擴大，期盼對岸領導人能夠承擔相對責任，就是共同穩定兩岸關係長遠發展。

蔡英文發表就職演說。（中央社）

現場有記者問道，2016年蔡英文就職演說提及「九二會談歷史事實」，這次為何沒有提到？陳明通回應，「歷史已經翻過一頁了。這些部分不需要再去重複了」；而多維記者詢問，蔡英文演說中提到的「兩岸關係正處於歷史的轉折點」，轉折點這個詞彙是否有方向意涵，對兩岸政策有何影響？陳明通則回應，你講全球化反全球化就是轉折，而這場疫情是擺在很大的人類行為改變，這是一個歷史轉折。