台移民署：港人去年赴台居留突破5千人　年增41%創5年來新高

據台灣中央社報道，台灣移民署統計2019年赴台居留港人達5858人，較前一年增加41%。自爆發反修例運動後，從去年9月起至今年3月，每月港人居留人數均超過600人，較往年同期多；據台灣移民署發布的數據，近年港人赴台居留定居有增加趨勢。

近年有不少港人談論、甚至移民台灣，因其門檻及資金要求較歐美為低。（資料圖片）

報道引述本港學者稱，香港近年來人口外移再度增加，與政治爭議有關，特別是佔中及反修例運動後氣氛低迷，加上對社會現狀不滿及生活壓力太大，都是主因；香港藝人黃秋生近日也在Facebook透露準備入籍台灣。

香港影帝黃秋生日前到台灣，並透露移民台灣計劃。據悉他此行是為了拍攝公視劇集《四樓的天堂》，是他首次出演台劇。（黃秋生Fb圖片）

台灣移民署統計資料顯示，去年香港居民赴台居留人數突破5000人，共有5858人，較2018年的4148人增加41%，也是移民署自2016年將港澳居留定居人數分開計算後的新高；而2016年、2017年則分別有4057人、4015人，顯示過去幾年的變動幅度小，比較而言2019年增幅明顯。此外，2020年前4個月港人赴台居留人數為2383人，若全年按此數量計算，則可達到7149人，將再創新高。

另外，去年香港居民獲得定居許可（即可以申領護照及身份證）的人數也達到1474人，較前年的1090人多，也比2016年、2017年的1086人、1074人多。今年前4個月港人獲得定居許可的人數則為474人。

台灣移民署指出，近年港人赴台居留、定居的人數有逐漸增加的趨勢，不排除未來仍會持續增加。統計資料顯示，去年爆發反修例示威後，自9月開始，當月赴台居留的港人就達到882人，10月則達到1243人，但部分原因是在台就讀的港生申請居留，而其後的11月、12月，甚至今年的第1季，港人赴台居留的人數，每月都超過600人，均較2016到2019年同時期的人數為多。

移居台灣的港人要申辦居留證，滿足一定條件後再申請定居。（台灣內政部官網）

申請台灣居留有16種情形 投資移民「加辣」

根據台灣《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》規定，港人申請赴台居留有16種情形，包括直系血親或配偶在台灣設有戶籍、具有專業技術能力並已取得香港或澳門政府之執業證書、在特殊領域的應用工程技術上有成就、在台灣有新台幣600萬元（約合155萬港元）以上的投資等。

值得一提是，今年3月5日，台灣投審會增加了港澳居民以投資事由移居台灣的條件，新規要求申請人僱用最少兩名台籍員工，並提供實體店／辦公室／工廠之地點，更須承諾投資或營運至少3年，以及在投資後3年內將經會計師審核的財務報表及僱員人數送至投審會備查。若被發現所提供之文書經撤銷、廢止或經司法機關認定係偽造者，移民署有權註銷申請人已獲批的定居證，換言之申請人即使已入籍亦會被取消身份。

（綜合報道）